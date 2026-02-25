聽新聞
擴大補助 台中免費午餐納私校

聯合報／ 記者陳敬丰余采瀅／台中報導
台中市營養午餐加碼補助對象，納入私立國中小、國立與私立高中職等校弱勢生，假日也有安心午餐券補助。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
台中市一一五學年度學校午餐免費政策上路，全年經費約卅六億元。市長盧秀燕昨宣布，將追加納入私立國中小及公私立高中職經濟弱勢學生。

今年度先實施一學期，原應編列十八億元；惟原本已有約兩萬名經濟弱勢學生享有免費午餐，實際追加預算為十一億九三四四萬元，占此次追加歲出卅三億元的最大宗。市府指出，政策原僅涵蓋公立國中小，預估全年需廿五至卅億元，後續納入私立國中小及公私立高中職經濟弱勢學生，經費隨之增加。

市長盧秀燕表示，考量各方意見，私校學生未必家境優渥，有人透過甄選或以體育專長入學，其中也有弱勢家庭，市府應一併照顧。

民進黨市議會黨團質疑，台中因新版財劃法可增加二百九十五億元統籌分配款，市府未及早規畫全面免費，待台北市宣布後才跟進，總召周永鴻呼籲市府把重點放在餐食品質、食材安全與稽查配套，少政治操作。

國民黨市議會黨團表示，政策已擴及私立國中小與高中職弱勢學生，雖未一步到位，仍屬正向回應，並提醒應妥善保護弱勢學生個資，避免標籤化，同時依不同學齡設計合理餐費級距與營養標準。

台中市營養午餐免費政策預計自一一五學年度上路。市府強調，除減輕家長負擔，更將強化菜色設計、營養均衡與衛生管理，讓學生吃得安心、家長放心。

此次追加預算包含擴大包租代管三千二百廿六萬元、布建住宿式身心障礙福利機構三千多萬元、建置消防安全ＡＩ輔助系統一千九百廿七萬元，以及多項市政建設改善與新建工程，總計需要卅三億元，市政會議通過將送議會審查。

盧秀燕指出，市政推動仰賴穩定財源，新版財政收支劃分法修正後，各縣市統籌分配款增加，但中央尚未完成公告與副署程序，且整體補助減少，台中市今年歲入歲出差短恐達一百四十五點八三億元，盼中央盡速依法撥付。

盧秀燕 財政收支劃分法 財劃法 學校午餐 弱勢家庭

