縣立高中、國中小學校客語認證 竹縣補助報名費
竹縣府今天說，推動縣立高中、國中小學校客語能力獎勵計畫，提供學校參加認證所需的報名費、交通、保險、工作費等補助，為獎勵學生參與，如通過基礎級認證就發獎勵金1000元。
新竹縣政府今天發布新聞資料指出，在獎勵學生部分，內容包含參與客語課程出席率80%以上，完成測驗且無缺考，給予獎勵金新台幣300元；通過基礎級認證獎勵金1000元，最高通過高級認證獎勵金1萬元；通過認證高中免試入學有加分。
縣府表示，在承辦人員及老師的獎勵內容，除工作費、加班費、老師指導獎勵金，達教育局設定各校目標者，最高記功1次。
縣府說，學校獎勵內容，如團體報名獎勵，報名人數達5人即有獎勵金3000元，最高報名人數61人者，獎勵金1萬元；團體通過認證獎勵，比如若通過率50%時，獎勵金為400元乘以團體通過人數。
縣府指出，114年9月至12月，竹縣全縣國中小學生已有1183人通過客語認證，通過率為27%，目前有31校開設42個客語輔導班，教育局持續鼓勵各校開班，推動客語。
