縣立高中、國中小學校客語認證 竹縣補助報名費

近年幼兒園投訴激增，曾有家長因孩子轉述失真引發教育局介入，最終查無不當，教師失眠多日、萌生離職念頭，親師間的信任危機逐漸浮上檯面。民間團體拋出「教保爭議調和平台」，試圖先溝通，減少對立與濫訴，但也有家長團體提醒，若無嚴謹程序，恐延誤處理造成二度傷害。面對一觸即發的管教爭議，親師壓力鍋如何化解？

2026-02-24 07:30