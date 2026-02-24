北藝學院推春季課程 高俊耀當導師開「失戀編劇課」

北藝學院推出「構作與創作」春季課程，邀請第一屆台北戲劇獎最佳編劇獎得主高俊耀舉辦「失戀編劇課」工作坊，帶領學員挑戰用創作與觀眾展開即使失戀，也要迎頭痛擊的戀愛。

台北表演藝術中心新聞資料指出，北藝學院開設以來，2025年春、秋季課程平均都有9成以上報名率，迴響熱烈，今年將再度推出「構作與創作」課程春季班，以「劇本文本」為核心，從3月到5月，透過9堂講座與3場工作坊，深入探討文本在當代劇場中的角色與可能性。

春季課程師資陣容都是業內高手，高俊耀將主講「文學敘事、邊界流動—聊劇本構成」，以自身跨文化成長經驗為例，分享不同文化養分如何在創作中發酵，影響其書寫視角，以及在編劇、導演與表演者三種角色之間轉換時，文本如何逐步具象化，並在排練現場與不同創作者碰撞，生成最終的展演樣貌。

除了講座，高俊耀也將帶領三場名為「失戀編劇課」的工作坊，入選工作坊學員需全程參與講座與工作坊課程。課程將陪伴創作者直接面對如告白般赤裸的創作過程，從書寫的受挫開啟命題，面對創作的失落、懷疑與自我追問，重新鍛鍊面對技藝的勇氣與誠實。

最佳戲劇獎作品「父親母親」編劇邱安忱，將帶領「從個人到共創—劇本的書寫方法」課程，解析從田調、寫作到排練過程，作為編劇如何在集體創作中調整。另外也將以「灰男孩」與李璐的共創經驗，探討不同世代編劇如何在合作中彼此激發靈感達成寫作目標。

其他師資還包括2025年北藝學院講師汪俊彥與王世偉，分別從劇場「現代性」的理論探詢，以及文字、動作、光影如何在劇場中彼此生成，型塑出劇場獨有的感知經驗。「在光影與身體之間：劇場感知的生成」系列課程，由導演王世偉邀請燈光設計高一華與編舞家田孝慈對談。