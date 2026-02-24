快訊

三大法人爆買836億！外資砸627億、自營商翻多 台股飆927點擁34千金

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

北藝學院推春季課程 高俊耀當導師開「失戀編劇課」

中央社／ 台北24日

北藝學院推出「構作與創作」春季課程，邀請第一屆台北戲劇獎最佳編劇獎得主高俊耀舉辦「失戀編劇課」工作坊，帶領學員挑戰用創作與觀眾展開即使失戀，也要迎頭痛擊的戀愛

台北表演藝術中心新聞資料指出，北藝學院開設以來，2025年春、秋季課程平均都有9成以上報名率，迴響熱烈，今年將再度推出「構作與創作」課程春季班，以「劇本文本」為核心，從3月到5月，透過9堂講座與3場工作坊，深入探討文本在當代劇場中的角色與可能性。

春季課程師資陣容都是業內高手，高俊耀將主講「文學敘事、邊界流動—聊劇本構成」，以自身跨文化成長經驗為例，分享不同文化養分如何在創作中發酵，影響其書寫視角，以及在編劇、導演與表演者三種角色之間轉換時，文本如何逐步具象化，並在排練現場與不同創作者碰撞，生成最終的展演樣貌。

除了講座，高俊耀也將帶領三場名為「失戀編劇課」的工作坊，入選工作坊學員需全程參與講座與工作坊課程。課程將陪伴創作者直接面對如告白般赤裸的創作過程，從書寫的受挫開啟命題，面對創作的失落、懷疑與自我追問，重新鍛鍊面對技藝的勇氣與誠實。

最佳戲劇獎作品「父親母親」編劇邱安忱，將帶領「從個人到共創—劇本的書寫方法」課程，解析從田調、寫作到排練過程，作為編劇如何在集體創作中調整。另外也將以「灰男孩」與李璐的共創經驗，探討不同世代編劇如何在合作中彼此激發靈感達成寫作目標。

其他師資還包括2025年北藝學院講師汪俊彥與王世偉，分別從劇場「現代性」的理論探詢，以及文字、動作、光影如何在劇場中彼此生成，型塑出劇場獨有的感知經驗。「在光影與身體之間：劇場感知的生成」系列課程，由導演王世偉邀請燈光設計高一華與編舞家田孝慈對談。

劇場 失戀 創作者 台北表演藝術中心 戀愛 文學

延伸閱讀

《新世紀福音戰士》將推出完全新作！由《尼爾》製作人橫尾太郎編劇

「陽光女子合唱團」馬年再衝刺！全台笑納6.5億「第一天只有5人看」

失言遭抵制！李千娜有工作了 全新身分曝光

《全境屍控》知名編劇大衛柯普首推科幻巨作 NASA太空站墜毀引發的災難

相關新聞

孩子拒學可能不是叛逆！精神科醫師解析青少年憂鬱症警訊

15歲青少年小涵（化名）個性內向、情緒壓抑，自小父母離異，主要由父親照顧。父親為經濟因素忙於工作，較難即時回應孩子在課業...

竹縣客語認證拚6千學生過關 祭出到考獎勵金300通過1000元還有加分

新竹縣是全國客家最大縣之一，今年六月前推動竹縣學生客語認證目標為6000人，新竹縣府祭出多項獎勵計畫，學生參與課程出席率...

幼兒園投訴案激增 「調和委員會」能化解親師不信任？

近年幼兒園投訴激增，曾有家長因孩子轉述失真引發教育局介入，最終查無不當，教師失眠多日、萌生離職念頭，親師間的信任危機逐漸浮上檯面。民間團體拋出「教保爭議調和平台」，試圖先溝通，減少對立與濫訴，但也有家長團體提醒，若無嚴謹程序，恐延誤處理造成二度傷害。面對一觸即發的管教爭議，親師壓力鍋如何化解？

首部反送中抗爭青年獄中日記在台出版 理科男政治犯寫下「那些日子」

「在這裡有很多榜樣給我上課，似乎是上天給我安排了堂課，一堂長達二十多個月的課，全日制。全天授課。醒著就上課。」2019年...

反送中理工男 寫下漫長獄中「課」

「在這裡有很多榜樣給我上課，似乎是上天給我安排了堂課，一堂長達二十多個月的課，醒著就上課。」二○一九年的反送中運動導致上...

生於戰亂… 日軍紀念品 變故宮「博愛大鼎」

故宮晶華餐廳旁研究大樓有座大鼎，正面刻著國父名言「博愛」、落款「孫文」，背面還有國父訓詞。然而很少人知道，孫文博愛下方其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。