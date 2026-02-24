快訊

公立國中只剩窮人與8＋9？私校門檻曝光 兩派網友掀論戰

美政府早警告！紐時：台灣晶片災難逼近 矽谷卻長期忽略

拖吊10公里要10萬！蔣萬安怒轟「趁火打劫」 下令嚴查惡霸行為

台中營養午餐免費 加碼納入私校弱勢生

中央社／ 台中24日電
台中市營養午餐加碼補助對象，納入私立國中小、國立與私立高中職等校弱勢生，假日也有安心午餐券補助。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影
台中市營養午餐加碼補助對象，納入私立國中小、國立與私立高中職等校弱勢生，假日也有安心午餐券補助。聯合報系資料照片／記者黃仲裕攝影

台中市公立國中小免費營養午餐115學年度起實施，台中市長盧秀燕今天表示，加碼補助對象，納入私立國中小、國立與私立高中職等校弱勢生，假日也有安心午餐券補助。

台中市政府市政會議通過115年度總預算第1次追加減預算案，歲入追加新台幣30億6992萬餘元，歲出追加33億1457萬餘元，歲入歲出差短以賒借收入彌平，其中營養午餐預算12億6513萬餘元。

盧秀燕表示，市府日前宣布115學年度第1學期起，公立國中小全面免費營養午餐，全年所需經費約36億元，全市超過21萬名學生受惠。

她說，為進一步照顧公校體系外仍有經濟困難學生，落實教育平權，決定將私立國中小及國、私立高中職弱勢生納入補助。

中市府教育局表示，政策也將比照市立高國中小學弱勢生措施，提供例假日及寒暑假安心午餐券補助，減輕家庭經濟壓力，確保孩子在非上課期間也能獲基本飲食保障。

教育局說，台中整體營養午餐政策1年所需經費預估近36億元，市府超前部署辦理追加預算12億元以挹注115學年度第1學期所需經費，後續滾動檢討政策執行成效，打造更完善學習支持系統。

營養午餐 教育局

延伸閱讀

川普關稅變局 蔣萬安呼籲賴清德總統首要關鍵是這10字

台中將追加30億元預算 盧秀燕：財政辛苦、中央應盡快實施財劃法

美海關停徵川普關稅 盧秀燕：產業焦慮、賴總統赴立院報告應即問即答

影／台中市府陽明大樓新春團拜 楊瓊瓔感謝盧秀燕智慧帶領

相關新聞

孩子拒學可能不是叛逆！精神科醫師解析青少年憂鬱症警訊

15歲青少年小涵（化名）個性內向、情緒壓抑，自小父母離異，主要由父親照顧。父親為經濟因素忙於工作，較難即時回應孩子在課業...

竹縣客語認證拚6千學生過關 祭出到考獎勵金300通過1000元還有加分

新竹縣是全國客家最大縣之一，今年六月前推動竹縣學生客語認證目標為6000人，新竹縣府祭出多項獎勵計畫，學生參與課程出席率...

幼兒園投訴案激增 「調和委員會」能化解親師不信任？

近年幼兒園投訴激增，曾有家長因孩子轉述失真引發教育局介入，最終查無不當，教師失眠多日、萌生離職念頭，親師間的信任危機逐漸浮上檯面。民間團體拋出「教保爭議調和平台」，試圖先溝通，減少對立與濫訴，但也有家長團體提醒，若無嚴謹程序，恐延誤處理造成二度傷害。面對一觸即發的管教爭議，親師壓力鍋如何化解？

首部反送中抗爭青年獄中日記在台出版 理科男政治犯寫下「那些日子」

「在這裡有很多榜樣給我上課，似乎是上天給我安排了堂課，一堂長達二十多個月的課，全日制。全天授課。醒著就上課。」2019年...

反送中理工男 寫下漫長獄中「課」

「在這裡有很多榜樣給我上課，似乎是上天給我安排了堂課，一堂長達二十多個月的課，醒著就上課。」二○一九年的反送中運動導致上...

生於戰亂… 日軍紀念品 變故宮「博愛大鼎」

故宮晶華餐廳旁研究大樓有座大鼎，正面刻著國父名言「博愛」、落款「孫文」，背面還有國父訓詞。然而很少人知道，孫文博愛下方其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。