台中營養午餐免費 加碼納入私校弱勢生
台中市公立國中小免費營養午餐115學年度起實施，台中市長盧秀燕今天表示，加碼補助對象，納入私立國中小、國立與私立高中職等校弱勢生，假日也有安心午餐券補助。
台中市政府市政會議通過115年度總預算第1次追加減預算案，歲入追加新台幣30億6992萬餘元，歲出追加33億1457萬餘元，歲入歲出差短以賒借收入彌平，其中營養午餐預算12億6513萬餘元。
盧秀燕表示，市府日前宣布115學年度第1學期起，公立國中小全面免費營養午餐，全年所需經費約36億元，全市超過21萬名學生受惠。
她說，為進一步照顧公校體系外仍有經濟困難學生，落實教育平權，決定將私立國中小及國、私立高中職弱勢生納入補助。
中市府教育局表示，政策也將比照市立高國中小學弱勢生措施，提供例假日及寒暑假安心午餐券補助，減輕家庭經濟壓力，確保孩子在非上課期間也能獲基本飲食保障。
教育局說，台中整體營養午餐政策1年所需經費預估近36億元，市府超前部署辦理追加預算12億元以挹注115學年度第1學期所需經費，後續滾動檢討政策執行成效，打造更完善學習支持系統。
【編輯推薦】
▪整理／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。