校園美感環境再造徵件開跑 每校補助最高200萬

教育部今天宣布115年度「校園美感環境再造計畫」徵件開跑，鼓勵學校和設計團隊合作，結合自然環境、在地文化和師生需求，改善校園環境，每校補助最高新台幣200萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，校園美感環境再造計畫推動至今已邁入第10年，全國累計已有107所學校參與。這項計畫鼓勵公立中小學透過整體規劃與跨域合作，將校園空間轉化為引導學習、啟發想像、孕育情感的教育現場，打造專屬的美感特色校園。

以苗栗縣山腳國小為例，師生一同與設計團隊討論，改善校園水生池、入口及二樓廊道等，打開原本陰暗且潮濕的環境，轉化為敞亮、親水串連自然與學習的開放場域。

另外，山腳國小有珍貴的日治時期宿舍群，但原有花架與遮蔽物造成視覺阻隔，減弱歷史建築與教學空間的連結。設計團隊以「減法」策略，拆除多餘結構，讓新舊建築得以重新對話。

教育部表示，校園不只是承載課程的空間容器，而是以環境為師，透過整體規劃與重整，引導師生及家長共同參與。今年徵件到3月31日截止，負責推動計畫的台中教育大學校園美感環境再造專案辦公室，也會在近期舉辦說明會，協助學校掌握提案方向。