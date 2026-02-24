快訊

宜蘭近海規模5.6地震2縣市收國家警報 氣象署：去年東部海域規模7餘震

台股站穩34,700點大關！五天狂飆2,917點、台積電再創天價

Gemini超調皮！他請AI整理YouTube網址竟被「瑞克搖」 遭識破還裝無辜

校園美感環境再造徵件開跑 每校補助最高200萬

中央社／ 台北24日電

教育部今天宣布115年度「校園美感環境再造計畫」徵件開跑，鼓勵學校和設計團隊合作，結合自然環境、在地文化和師生需求，改善校園環境，每校補助最高新台幣200萬元。

教育部今天發布新聞稿指出，校園美感環境再造計畫推動至今已邁入第10年，全國累計已有107所學校參與。這項計畫鼓勵公立中小學透過整體規劃與跨域合作，將校園空間轉化為引導學習、啟發想像、孕育情感的教育現場，打造專屬的美感特色校園。

以苗栗縣山腳國小為例，師生一同與設計團隊討論，改善校園水生池、入口及二樓廊道等，打開原本陰暗且潮濕的環境，轉化為敞亮、親水串連自然與學習的開放場域。

另外，山腳國小有珍貴的日治時期宿舍群，但原有花架與遮蔽物造成視覺阻隔，減弱歷史建築與教學空間的連結。設計團隊以「減法」策略，拆除多餘結構，讓新舊建築得以重新對話。

教育部表示，校園不只是承載課程的空間容器，而是以環境為師，透過整體規劃與重整，引導師生及家長共同參與。今年徵件到3月31日截止，負責推動計畫的台中教育大學校園美感環境再造專案辦公室，也會在近期舉辦說明會，協助學校掌握提案方向。

延伸閱讀

教育部培訓逾百營養師 守護偏鄉學生飲食健康

監督外國對校園惡意影響 川普政府嚴查大學資金來源

從小到大都唸錯！友「誼」不是二聲 正確讀音讓一票人崩潰

培養終身學習者！教育部推家校共讀 123校、逾7萬生參與

相關新聞

孩子拒學可能不是叛逆！精神科醫師解析青少年憂鬱症警訊

15歲青少年小涵（化名）個性內向、情緒壓抑，自小父母離異，主要由父親照顧。父親為經濟因素忙於工作，較難即時回應孩子在課業...

竹縣客語認證拚6千學生過關 祭出到考獎勵金300通過1000元還有加分

新竹縣是全國客家最大縣之一，今年六月前推動竹縣學生客語認證目標為6000人，新竹縣府祭出多項獎勵計畫，學生參與課程出席率...

幼兒園投訴案激增 「調和委員會」能化解親師不信任？

近年幼兒園投訴激增，曾有家長因孩子轉述失真引發教育局介入，最終查無不當，教師失眠多日、萌生離職念頭，親師間的信任危機逐漸浮上檯面。民間團體拋出「教保爭議調和平台」，試圖先溝通，減少對立與濫訴，但也有家長團體提醒，若無嚴謹程序，恐延誤處理造成二度傷害。面對一觸即發的管教爭議，親師壓力鍋如何化解？

首部反送中抗爭青年獄中日記在台出版 理科男政治犯寫下「那些日子」

「在這裡有很多榜樣給我上課，似乎是上天給我安排了堂課，一堂長達二十多個月的課，全日制。全天授課。醒著就上課。」2019年...

反送中理工男 寫下漫長獄中「課」

「在這裡有很多榜樣給我上課，似乎是上天給我安排了堂課，一堂長達二十多個月的課，醒著就上課。」二○一九年的反送中運動導致上...

生於戰亂… 日軍紀念品 變故宮「博愛大鼎」

故宮晶華餐廳旁研究大樓有座大鼎，正面刻著國父名言「博愛」、落款「孫文」，背面還有國父訓詞。然而很少人知道，孫文博愛下方其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。