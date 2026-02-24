快訊

擁抱交棒！柯建銘卸「萬年總召」 蔡其昌接掌民進黨團

台大醫院傳火警！外部施工明火觸動病房警鈴 院方「水平疏散」病人

川普國情咨文演說壓力爆棚！不滿意度達60% 演說重點搶先曝光

教育部培訓逾百營養師 守護偏鄉學生飲食健康

中央社／ 台北24日電

偏鄉的飲食選擇較都會區少，學校午餐是學子營養均衡的關鍵。教育部今年委託營養師公會全國聯合會，培育超過100名營養師和專案經理人，共同守護偏鄉飲食安全與健康。

教育部今天發布新聞稿，114年度的「偏鄉學校營養師增能培力計畫」，初階課程學校營養師及專案經理人共有61人參與，進階課程則有76人，以線上與實體併行。

每個偏鄉學校都有獨特的環境條件，教育部特別在培訓課程中安排具豐富經驗的輔導營養師，透過一對一線上諮詢與實地關懷，協助營養師釐清問題、提出具體可行的改善建議。

例如有的學校廚房環境條件較差，影響供餐衛生安全，在輔導營養師協助與校長、主任溝通，成功爭取資源改善環境與設備。

教育部期待學校營養師與各領域教師、行政團隊及午餐相關人員建立合作夥伴關係，共同推動飲食教育，讓學子在吃到營養均衡的午餐之餘，也能學到食品碳足跡、原型食物等相關知識，培養正確的飲食觀念。

延伸閱讀

培養終身學習者！教育部推家校共讀 123校、逾7萬生參與

吳穎沺上月中卸任 台師大教授葉家宏接任教育部資科司長

吃無糖優格血糖竟飆高？原來是「1健康配料」害的！營養師建議這樣吃

當心影響吸收或引起不適 營養師籲4種保健食品別配咖啡一起吞

相關新聞

孩子拒學可能不是叛逆！精神科醫師解析青少年憂鬱症警訊

15歲青少年小涵（化名）個性內向、情緒壓抑，自小父母離異，主要由父親照顧。父親為經濟因素忙於工作，較難即時回應孩子在課業...

竹縣客語認證拚6千學生過關 祭出到考獎勵金300通過1000元還有加分

新竹縣是全國客家最大縣之一，今年六月前推動竹縣學生客語認證目標為6000人，新竹縣府祭出多項獎勵計畫，學生參與課程出席率...

幼兒園投訴案激增 「調和委員會」能化解親師不信任？

近年幼兒園投訴激增，曾有家長因孩子轉述失真引發教育局介入，最終查無不當，教師失眠多日、萌生離職念頭，親師間的信任危機逐漸浮上檯面。民間團體拋出「教保爭議調和平台」，試圖先溝通，減少對立與濫訴，但也有家長團體提醒，若無嚴謹程序，恐延誤處理造成二度傷害。面對一觸即發的管教爭議，親師壓力鍋如何化解？

首部反送中抗爭青年獄中日記在台出版 理科男政治犯寫下「那些日子」

「在這裡有很多榜樣給我上課，似乎是上天給我安排了堂課，一堂長達二十多個月的課，全日制。全天授課。醒著就上課。」2019年...

反送中理工男 寫下漫長獄中「課」

「在這裡有很多榜樣給我上課，似乎是上天給我安排了堂課，一堂長達二十多個月的課，醒著就上課。」二○一九年的反送中運動導致上...

生於戰亂… 日軍紀念品 變故宮「博愛大鼎」

故宮晶華餐廳旁研究大樓有座大鼎，正面刻著國父名言「博愛」、落款「孫文」，背面還有國父訓詞。然而很少人知道，孫文博愛下方其...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。