教育部培訓逾百營養師 守護偏鄉學生飲食健康
偏鄉的飲食選擇較都會區少，學校午餐是學子營養均衡的關鍵。教育部今年委託營養師公會全國聯合會，培育超過100名營養師和專案經理人，共同守護偏鄉飲食安全與健康。
教育部今天發布新聞稿，114年度的「偏鄉學校營養師增能培力計畫」，初階課程學校營養師及專案經理人共有61人參與，進階課程則有76人，以線上與實體併行。
每個偏鄉學校都有獨特的環境條件，教育部特別在培訓課程中安排具豐富經驗的輔導營養師，透過一對一線上諮詢與實地關懷，協助營養師釐清問題、提出具體可行的改善建議。
例如有的學校廚房環境條件較差，影響供餐衛生安全，在輔導營養師協助與校長、主任溝通，成功爭取資源改善環境與設備。
教育部期待學校營養師與各領域教師、行政團隊及午餐相關人員建立合作夥伴關係，共同推動飲食教育，讓學子在吃到營養均衡的午餐之餘，也能學到食品碳足跡、原型食物等相關知識，培養正確的飲食觀念。
延伸閱讀
