竹縣客語認證拚6千學生過關 祭出到考獎勵金300通過1000元還有加分

新竹縣是全國客家最大縣之一，今年六月前推動竹縣學生客語認證目標為6000人，新竹縣府祭出多項獎勵計畫，學生參與課程出席率8成以上並完成測驗（無缺考）就有獎勵金300元，通過基礎級認證獎勵金有1000元，且通過認證高中免試入學有加分，縣府指出，學校端也有開客語輔導班，並有多項報名獎勵，鼓勵學生們一起提升客語的能力。

縣府民政處長陳建淳今天在主管會報中報告，她表示，新竹縣政府推出「115年提升各級學校客語能力獎勵計畫」，透過補助與多元獎勵機制，全面提升學生客語認證通過率。所有的凡參加客語能力認證考試，相關費用包括報名費、交通費、餐費、保險費及承辦人員加班費等，學校皆可申請補助，減輕師生與家長負擔。

陳建淳說，在獎勵措施方面，學生部分，凡參與客語課程出席率達80%以上、完成測驗且未缺考者，可獲300元到考獎勵金；通過基礎級認證可獲1000元獎勵金，最高通過高級認證可獲1萬元獎勵，並可作為高中免試入學加分依據。

學校方面，團體報名達5人即可獲3000元獎勵金，報名人數最高61人者可獲1萬元。團體通過認證獎勵則依通過率核發，通過率達50%時，每名通過者核發400元；通過率達76%以上，每名通過者核發1000元。另設年度整體獎勵，全年通過率達15%以上可獲5000元，達36%以上可獲1萬元。此外，承辦人員及指導教師亦可領取工作費、加班費及指導獎勵金；若達教育局設定目標，最高可記功一次。

縣府教育局長蔡淑貞表示，統計最近一次報名情形，3月客語認證場已有1500人完成報名，且有31所學校開設客語輔導班，目前每月召開推動輔導會議，協助確認各校執行情形，預計今天下午會再次開會。