竹縣客語認證拚6千學生過關 祭出到考獎勵金300通過1000元還有加分
新竹縣是全國客家最大縣之一，今年六月前推動竹縣學生客語認證目標為6000人，新竹縣府祭出多項獎勵計畫，學生參與課程出席率8成以上並完成測驗（無缺考）就有獎勵金300元，通過基礎級認證獎勵金有1000元，且通過認證高中免試入學有加分，縣府指出，學校端也有開客語輔導班，並有多項報名獎勵，鼓勵學生們一起提升客語的能力。
縣府民政處長陳建淳今天在主管會報中報告，她表示，新竹縣政府推出「115年提升各級學校客語能力獎勵計畫」，透過補助與多元獎勵機制，全面提升學生客語認證通過率。所有的凡參加客語能力認證考試，相關費用包括報名費、交通費、餐費、保險費及承辦人員加班費等，學校皆可申請補助，減輕師生與家長負擔。
陳建淳說，在獎勵措施方面，學生部分，凡參與客語課程出席率達80%以上、完成測驗且未缺考者，可獲300元到考獎勵金；通過基礎級認證可獲1000元獎勵金，最高通過高級認證可獲1萬元獎勵，並可作為高中免試入學加分依據。
學校方面，團體報名達5人即可獲3000元獎勵金，報名人數最高61人者可獲1萬元。團體通過認證獎勵則依通過率核發，通過率達50%時，每名通過者核發400元；通過率達76%以上，每名通過者核發1000元。另設年度整體獎勵，全年通過率達15%以上可獲5000元，達36%以上可獲1萬元。此外，承辦人員及指導教師亦可領取工作費、加班費及指導獎勵金；若達教育局設定目標，最高可記功一次。
縣府教育局長蔡淑貞表示，統計最近一次報名情形，3月客語認證場已有1500人完成報名，且有31所學校開設客語輔導班，目前每月召開推動輔導會議，協助確認各校執行情形，預計今天下午會再次開會。
▪整理／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。