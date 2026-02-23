快訊

虛擬三地故宮大鼎展櫃 揭博物館政治

聯合報／ 記者何定照／台北報導

故宮「博愛大鼎」暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事，曾獲銅鐘藝術賞百萬大獎的藝術家致穎，從該鼎發想新作「再鑄」，虛擬三地展櫃辯論自己才是該鼎正統，在台北市立美術館台北雙年展中與遠方故宮唱和。

致穎長期研究各國博物館收藏，認為博物館看似不那麼政治，但收藏什麼、怎麼收藏等考量，其實都很政治。例如法國楓丹白露宮的中國博物廳，藏品是鴉片戰爭從圓明園搶來；北京中國國家博物館二○一二年成立非洲收藏，但西方博物館當時正歸還非洲殖民時期雕塑。

博愛大鼎在他眼中，脈絡位置就更特殊。該鼎並非清宮收藏，也算不上珍貴，但仍有其歷史意義，就這樣處於一個進不去故宮、又不能丟棄的狀態。大鼎曾有的三邊關係，除了兩岸，還有曾殖民台灣的日本，致穎認為，這都恰好反映台灣長年歷史。

在北美館展場，致穎用三個展櫃分別代表兩岸和日本，每個展櫃各用歌仔戲、崑曲及和歌不同唱腔，訴說大鼎是自己的論辯；展櫃底座若拼起來會變八角形，正是博愛大鼎目前底座形狀，暗示三種說法才完整。

三展櫃內都空無一物，除了因為真實大鼎在故宮，更因為致穎想凸顯的是博物館本身意識型態。「觀眾很習慣進到展場後去看展櫃內藏品，但對我來說，那些藏品都代表某種意識型態。」致穎藉空白展櫃，正是想呈現藏品為何被呈現的建構過程，未來他希望成立一座沒藏品的博物館，彰顯自己所思。

國立故宮博物院

台師大新校長宋曜廷上任 4任教育部長等300多官員校友出席交接典禮

國立台灣師範大學今日上午舉行第15任校長交接典禮，由教育部常務次長朱俊彰監交，卸任校長吳正己將印信交接予新任校長宋曜廷。...

台中小學生今起每周可喝鮮奶 偏鄉學校因應措施讓學生可喝到

台中市政府為確保學童營養不中斷，今天起啟動「台中有鈣讚」數位兌換鮮奶計畫，位於偏鄉山區的和平區自由國小，今天起每周一請食...

免費營養午餐9月能上路？新北教育局：廣納意見審慎研商

許多縣市免費營養午餐政策陸續上路，外界關注新北市今年9月是否跟進？新北市教局長張明文說，將聽取家長、學生、老師、團膳業等...

反送中理工男 寫下漫長獄中「課」

「在這裡有很多榜樣給我上課，似乎是上天給我安排了堂課，一堂長達二十多個月的課，醒著就上課。」二○一九年的反送中運動導致上...

生於戰亂 日軍紀念品 變故宮博愛大鼎

故宮晶華餐廳旁研究大樓有座大鼎，正面刻著國父名言「博愛」、落款「孫文」，背面還有國父訓詞。然而很少人知道，孫文博愛下方其...

