虛擬三地故宮大鼎展櫃 揭博物館政治
故宮「博愛大鼎」暗藏從南京、東京到台灣的漂流故事，曾獲銅鐘藝術賞百萬大獎的藝術家致穎，從該鼎發想新作「再鑄」，虛擬三地展櫃辯論自己才是該鼎正統，在台北市立美術館台北雙年展中與遠方故宮唱和。
致穎長期研究各國博物館收藏，認為博物館看似不那麼政治，但收藏什麼、怎麼收藏等考量，其實都很政治。例如法國楓丹白露宮的中國博物廳，藏品是鴉片戰爭從圓明園搶來；北京中國國家博物館二○一二年成立非洲收藏，但西方博物館當時正歸還非洲殖民時期雕塑。
博愛大鼎在他眼中，脈絡位置就更特殊。該鼎並非清宮收藏，也算不上珍貴，但仍有其歷史意義，就這樣處於一個進不去故宮、又不能丟棄的狀態。大鼎曾有的三邊關係，除了兩岸，還有曾殖民台灣的日本，致穎認為，這都恰好反映台灣長年歷史。
在北美館展場，致穎用三個展櫃分別代表兩岸和日本，每個展櫃各用歌仔戲、崑曲及和歌不同唱腔，訴說大鼎是自己的論辯；展櫃底座若拼起來會變八角形，正是博愛大鼎目前底座形狀，暗示三種說法才完整。
三展櫃內都空無一物，除了因為真實大鼎在故宮，更因為致穎想凸顯的是博物館本身意識型態。「觀眾很習慣進到展場後去看展櫃內藏品，但對我來說，那些藏品都代表某種意識型態。」致穎藉空白展櫃，正是想呈現藏品為何被呈現的建構過程，未來他希望成立一座沒藏品的博物館，彰顯自己所思。
