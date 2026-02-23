快訊

反送中理工男 寫下漫長獄中「課」

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導

「在這裡有很多榜樣給我上課，似乎是上天給我安排了堂課，一堂長達二十多個月的課，醒著就上課。」二○一九年的反送中運動導致上萬名香港人被捕，包括許多尚未完成學業的大學生。新書「那些日子，我一直想要變得更好」是首部正式出版的二○一九抗爭青年獄中日記，由渡船角出版社在台出版。

近年香港文化與出版環境劇變，許多香港出版人來到台灣創辦出版社。渡船角出版社是其中一員，成立宗旨是保留香港史實、記錄社運故事、延續抗爭精神，「那些日子，我一直想要變得更好」，便是在香港沒有機會出版的反送中青年獄中日記。作者J是就讀香港名校的理工男，因為參加抗爭運動身繫囹圄，卻也意外開啟寫作之路。

「獄中生活把我的人生徹底改變，我開始閱讀、創作。」J坦言，不愛閱讀、國小作文總是不及格，疫情期間他一個人被關進赤柱單人房，只拿到一本四百多頁的書、一本筆記本和一支筆。他將四百多頁的書分成八天看，每天限制自己只能翻五十頁，從此感受閱讀的力量。之後回到一般監獄，身邊一位曾當記者的「同路人」每天從早到晚堅持寫作，他深受感召也打開筆記本寫作。

相較於知名政治犯黃之鋒、陳健民等人「為公眾而寫」的獄中札記，無名政治犯的獄中書寫純粹為自己而寫，反而更誠實也更勵志。J在日記中形容，親友探監時向他訴說苦楚與壓力，「談話漸漸變成我安慰他們，我就像個神父一樣聽他們告解，超渡他們的壓力。」然而他出獄後，每當有人問他的年齡，他會回答入獄前的年齡，時間彷彿在獄中凝固。

回顧兩年的獄中日記，J認為監獄是讓人沉澱和思考的一席地，「坐牢很壞嗎？我賺了很多—思考的時間，沉澱的時間，看書的時間，自省的一課」。這一座意外的「牆內大學」，比牆外的大學教得更多。

反送中

