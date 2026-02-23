教育部新春團拜 鄭英耀勉以新思維解決問題

教育部今天舉行新春團拜，教育部長鄭英耀期許教育部同仁保持身體健康，並鼓勵大家試著用新方法、新思維處理舊事務，找出更有效率解決問題的方式。

鄭英耀致詞時提到，他在1999年到英國時，當時地鐵未設閘門，曾有台灣學者詢問地鐵站站長，難道不擔心有人逃票？站長回覆，一定會有人逃票，但終究是少數，為了抓少數而投入龐大人力設備，並不划算，寧願對人性有更多信任，踩紅線者若被逮到仍要付出代價。

談到對教育部人員的新年期待，鄭英耀指出，希望彼此要相信，這樣能量會更大、更好，如果都只想著要防弊，工作就會很辛苦；面對AI快速發展的時代，大家是一個團隊，只要共同合作努力，就能更好的推動教育政策。

鄭英耀也希望大家保持身體健康，這樣公部門工作才能做得好，家庭也才能照顧得好；教育部已規劃健身房等許多公共空間，希望大家都能真正去使用，不要再說「會找時間去」。

隨著社會快速發展，鄭英耀表示，許多問題也產生質變，如果繼續用習慣的思維和方法去解決問題，有時候不小心就會掉入困境；鼓勵大家試著用新方法、新思維處理舊事務，找出更有效率解決問題的方式。