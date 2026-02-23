台中小學生今起每周可喝鮮奶 偏鄉學校因應措施讓學生可喝到

台中市政府為確保學童營養不中斷，今天起啟動「台中有鈣讚」數位兌換鮮奶計畫，位於偏鄉山區的和平區自由國小，今天起每周一請食材公司一起送鮮奶到校，讓山區學生每周一可喝到新鮮牛奶，老師也會當場「看著」學生喝完牛奶。

台中市政府為確保學童營養不中斷，今天起啟動「台中有鈣讚」數位兌換鮮奶計畫，台中市共約有24萬名學童受惠，學童只要於學期中到全台7大超商通路，使用台中市數位學生證及有鈣讚數位卡證，每周都可免費兌換1瓶鮮乳或豆漿。

和平區自由國小校長藍吉恩表示，該校位於山區，取得鮮奶不易，已請食材公司每周一送食材到校時，一起送鮮奶到校，老師會看著小學生喝完，確保新鮮和每位學生都補充到營養。

東勢區中山國小校長張榮林表示，學生可用數位學生證到超商兌換，老師已宣導，但擔心仍有學生忘記，每周一會請老師調查追蹤，確認學生已兌換並喝完。