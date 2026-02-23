災防科技中心系統獲國際「無障礙計畫」獎
台灣防災技術與治理成果再獲國際認可。國科會國家災害防救科技中心建置的「具包容性的撤離與收容評估系統」獲聯合國支持的「無障礙計畫」(Zero Project)獎，這是災防科技中心自2023年首次獲得此獎後，再次得到肯定。
國科會表示，「無障礙計畫」為聯合國長期國際倡議，致力推動符合「身心障礙者權利公約(CRPD)」精神的創新方案與服務。本屆評選共吸引93個國家、586件作品參與，最終僅有來自51個國家的82件作品獲獎。
災防科技中心以科學模型與多源資料整合為基礎的數位平台，協助地方政府於平時即能進行避難撤離與收容規畫，再次脫穎而出，獲得國際評審的肯定。頒獎典禮於本月18日至20日，於奧地利維也納聯合國辦事處舉行。
災防科技中心表示，目前該系統已推動至全台22個縣市，自2020年至2025年上半年累計使用超過27,000次情境規畫。平台整合10類國家級的資料，涵蓋歷史颱風、淹水與土石流潛勢、戶政資料、社會意向調查及社福等各項資訊。
災防科技中心亦採取「Training of Trainers(師資培訓)」模式，與大學、非政府組織及地方政府建立合作機制，強化教育訓練、在地操作能力與回饋蒐集，促使系統持續更新，並貼近第一線需求。
國科會表示，將持續支持災防科技中心深化科技創新與資料治理，強化可及性的災害風險管理能力，進一步增進全社會的防災韌性。
