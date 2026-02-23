快訊

台師大新校長宋曜廷上任 4任教育部長等300多官員校友出席交接典禮

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
台師大新校長宋曜廷今上任。記者李芯／攝影
台師大新校長宋曜廷今上任。記者李芯／攝影

國立台灣師範大學今日上午舉行第15任校長交接典禮，由教育部常務次長朱俊彰監交，卸任校長吳正己將印信交接予新任校長宋曜廷。宋曜廷指出，在AI及高齡化、少子化的現況下，未來盼能在空間、人才、資源、福祉做好奠基工作，讓台師大在AI浪潮與高齡社會來臨之際，持續引領教育創新與社會進步。

朱俊彰今日在台師大校長交接典禮上致詞表示，台師大是國內師資培育重鎮，也是教育部師資培育教育研究的重要夥伴，近年來在國際化、產業鏈結、校友網絡及大學社會責任等面向，均展現亮眼成果，祝福台師大校運昌隆、持續躍升。

吳正己指出，擔任校長8年來，在全校師生努力之下，台師大在國際化、跨域連結、產業鏈結、校友凝聚方面都有顯著進步，尤其國際生比例是全國最高，也是全國4所雙語標竿大學之一，並透過校學士制度讓學生自由跨域學習，還成立跨域科技產業創新研究學院。吳正己感謝學校教師、同學、校友給予台師大最大支持，和宋曜廷共事十多年，深知他在研究與產學方面的傑出表現，交給他非常放心，也祝福他帶領師大邁入新世代。

宋曜廷表示，現今台師大在學術發展上，於人文、藝術、社會科學或理工領域都有非常卓越的成果，從原來的師培院校轉型為綜合型大學，可以成為各大學永續發展的示範，輝煌的成果都是師生一點一滴胼手胝足打拚出來的。如今AI帶來新的知識和技能的需求，高齡化和少子化也迫使學校思考教育的對象和形勢如何因應。高等教育的經營最需要的除了熱情，更是資源和經費，他深感責任重大，但不只要戰戰兢兢，更要團結合作。

宋曜廷表示，期待台師大未來從空間資源整體規劃、人才培育制度優化及教職員生福祉提升等面向穩固根基，打造更具永續與人本價值的校園環境，並於學術發展、科技整合、產學合作、社會貢獻等方面，有更前瞻性的發展，用更寬廣的合作截長補短。

今有300多名官員、校內師長及海內外校友出席交接典禮，包含前考試院院長及教育部長黃榮村、前內政部長黃昆輝、全國校友總會名譽理事長王金平、理事長涂鐵雄、前教育部長曾志朗、吳清基、潘文忠、前中研院副院長王汎森、考選部長劉孟奇、前教育部次長林明裕、林騰蛟等，歷任校長、台大系統夥伴學校、海內外校友會代表、歷屆傑出校友、社區周邊里長及台師大行政及學術單位一級主管亦共襄盛舉。

台師大 教育部 高齡化

