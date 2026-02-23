吳穎沺上月中卸任 台師大教授葉家宏接任教育部資科司長
教育部前任資訊及科技教育司司長吳穎沺上月中卸任，教育部今宣布由國立台灣師範大學電機工程學系特聘教授葉家宏接任，葉家宏曾在多所大專校院任教，並曾任台師大科技與工程學院副院長。
吳穎沺今年1月15日卸任，期間由副司長邱仁杰代理司長，教育部今宣布，資科司長職務自2026年2月23日起由台師大電機系教授葉家宏接任。
教育部說，葉家宏為國立中正大學電機工程學系博士，曾任國立東華大學助理教授、國立中山大學助理教授、副教授、教授、國立台灣師範大學科技與工程學院副院長及電機工程學系教授等職。根據公開資料，其研究專長包含三維重建、深度學習、大數據分析、視訊通訊、影像處理等等，已發表超過300篇國際技術研討會與期刊論文，並在美國、台灣及中國擁有超過50項專利。
【編輯推薦】
▪整理／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。