吳穎沺上月中卸任 台師大教授葉家宏接任教育部資科司長

聯合報／ 記者李芯／即時報導
教育部資訊及科技教育司司長葉家宏。圖／教育部提供
教育部前任資訊及科技教育司司長吳穎沺上月中卸任，教育部今宣布由國立台灣師範大學電機工程學系特聘教授葉家宏接任，葉家宏曾在多所大專校院任教，並曾任台師大科技與工程學院副院長。

吳穎沺今年1月15日卸任，期間由副司長邱仁杰代理司長，教育部今宣布，資科司長職務自2026年2月23日起由台師大電機系教授葉家宏接任。

教育部說，葉家宏為國立中正大學電機工程學系博士，曾任國立東華大學助理教授、國立中山大學助理教授、副教授、教授、國立台灣師範大學科技與工程學院副院長及電機工程學系教授等職。根據公開資料，其研究專長包含三維重建、深度學習、大數據分析、視訊通訊、影像處理等等，已發表超過300篇國際技術研討會與期刊論文，並在美國、台灣及中國擁有超過50項專利。

教育部 台師大 美國

