桃園60歲身障男離奇失蹤 家人追問才知八旬老父竟將他棄屍埔心溪

離譜！高雄警員備勤睡死 還有副所長值勤嚼檳榔

美最高院不給面子實際是幫解套 川普再祭新關稅傷誰？

免費營養午餐9月能上路？新北教育局：廣納意見審慎研商

聯合報／ 記者張策王慧瑛／新北即時報導
新北光榮國小推動食育教育，營養午餐融入國際飲食知識。圖／新北市教育局提供
新北光榮國小推動食育教育，營養午餐融入國際飲食知識。圖／新北市教育局提供

許多縣市免費營養午餐政策陸續上路，外界關注新北市今年9月是否跟進？新北市教局長張明文說，將聽取家長、學生、老師、團膳業等各方意見，從財政等面向做政策分析研究，讓每一份午餐都貼近孩子真實需求。

新北教育局表示，校園午餐不只要「吃飽」，更要讓孩子「吃得好、吃得安心」。為持續提升學校午餐供餐品質與服務內容，新北市教育局春節前已邀集家長團體、學校代表、教師團體、業者代表、營養師及健康促進委員交流意見，系統性盤點供餐制度與實務運作情形，廣泛蒐集各界對學校午餐菜色接受度、供餐流程、食安把關、溫度口感與用餐環境等面向的具體建議；新學期開始也將進一步蒐集學校與親師生回饋意見，作為後續制度檢視與政策精進的重要依據，讓每一份午餐都貼近孩子真實的需求。

教育局強調，目前各校均設置午餐供應會，邀請親師生代表共同參與學校午餐事務的討論與監督，包括審核菜單內容與營養分配、檢討供餐流程與用餐狀況等，並定期至團膳業者廠區監廚，從源頭把關食材品質與供餐安全。

為掌握第一線現況，開學期間於2月23日至 2月26日同步安排59位聘任及駐區督學訪視全市118所高國中小，除巡查學校環境整備狀況與學生上學情形外，同步關心午餐供應流程與學生用餐狀況，即時協助校方盤點問題、提出改善建議並加速回報統整，強化供餐品質的整體管理機制。

教育局長張明文表示，因應財務收支劃分法修正及非洲豬瘟配合廚餘養豬退場政策，新北市將持續蒐集各界建議並進行整體評估，審慎研議學校午餐政策方向；在兼顧供餐品質、制度可行性及校園實務需求下，聚焦「看得見的食安、吃得出來的品質、做得到的管理」，包括強化菜單透明與營養標示、檢討食材採購與驗收流程、提升供餐稽核與衛生訓練，穩健優化供餐環境。他強調，相關制度精進將以專業盤點與配套可行為前提，透過持續對話與滾動檢討，逐步強化供餐品質與管理機制，讓孩子吃得安心、家長更放心。

新北碧華國小推動惜食教育，營養午餐吃光光。圖／新北市教育局提供
新北碧華國小推動惜食教育，營養午餐吃光光。圖／新北市教育局提供
新北市午餐品質聯合稽查小組至團膳工廠稽查。圖／新北市教育局提供
新北市午餐品質聯合稽查小組至團膳工廠稽查。圖／新北市教育局提供

學校午餐 教育局

相關新聞

免費營養午餐9月能上路？新北教育局：廣納意見審慎研商

許多縣市免費營養午餐政策陸續上路，外界關注新北市今年9月是否跟進？新北市教局長張明文說，將聽取家長、學生、老師、團膳業等...

「開學症候群」幫孩子收心 醫：忌用權威手段

開學了，小朋友如果頻喊頭痛、肚痛，賴床、不想吃飯，醫師提醒，這極可能是「開學症候群」，家長應從旁協助及提醒，若孩子持續兩...

春節收假明天開學 北市交通管制明起啟動「校園模式」

今天是春節連假最後一日，明天是北市教育局所屬各級學校114學年度第2學期開學日，北市警局將出動164名警力和義交，在14...

春節連假收心大作戰 慎防孩子「開學症候群」5大建議

春節連假結束，孩子迎來新的一學期，家長常會詢問：「該怎麼幫助孩子收心？」台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾指出，從假期...

公車直接開進校園！中市282路明起繞駛霧峰國中停靠

農曆春節假期結束，明天開始上課，台中市交通局自2月23日起調整282路公車往霧峰區桐林方向行駛動線，部分班次改以「282...

【即時短評】體現營養平權 新北「鮮奶幸福周」關鍵不在免費

今天開學日，新北市「鮮奶幸福周」啟動，2至12歲學童每周可免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳，全年不中斷，33萬名孩童受惠，...

