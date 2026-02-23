免費營養午餐9月能上路？新北教育局：廣納意見審慎研商
許多縣市免費營養午餐政策陸續上路，外界關注新北市今年9月是否跟進？新北市教局長張明文說，將聽取家長、學生、老師、團膳業等各方意見，從財政等面向做政策分析研究，讓每一份午餐都貼近孩子真實需求。
新北教育局表示，校園午餐不只要「吃飽」，更要讓孩子「吃得好、吃得安心」。為持續提升學校午餐供餐品質與服務內容，新北市教育局春節前已邀集家長團體、學校代表、教師團體、業者代表、營養師及健康促進委員交流意見，系統性盤點供餐制度與實務運作情形，廣泛蒐集各界對學校午餐菜色接受度、供餐流程、食安把關、溫度口感與用餐環境等面向的具體建議；新學期開始也將進一步蒐集學校與親師生回饋意見，作為後續制度檢視與政策精進的重要依據，讓每一份午餐都貼近孩子真實的需求。
教育局強調，目前各校均設置午餐供應會，邀請親師生代表共同參與學校午餐事務的討論與監督，包括審核菜單內容與營養分配、檢討供餐流程與用餐狀況等，並定期至團膳業者廠區監廚，從源頭把關食材品質與供餐安全。
為掌握第一線現況，開學期間於2月23日至 2月26日同步安排59位聘任及駐區督學訪視全市118所高國中小，除巡查學校環境整備狀況與學生上學情形外，同步關心午餐供應流程與學生用餐狀況，即時協助校方盤點問題、提出改善建議並加速回報統整，強化供餐品質的整體管理機制。
教育局長張明文表示，因應財務收支劃分法修正及非洲豬瘟配合廚餘養豬退場政策，新北市將持續蒐集各界建議並進行整體評估，審慎研議學校午餐政策方向；在兼顧供餐品質、制度可行性及校園實務需求下，聚焦「看得見的食安、吃得出來的品質、做得到的管理」，包括強化菜單透明與營養標示、檢討食材採購與驗收流程、提升供餐稽核與衛生訓練，穩健優化供餐環境。他強調，相關制度精進將以專業盤點與配套可行為前提，透過持續對話與滾動檢討，逐步強化供餐品質與管理機制，讓孩子吃得安心、家長更放心。
