基市將推資優教育新方案！設3所衛星學校整合師資與課程 學生就近學習
基隆市115學年度起將優化國中學術性向（國文、英語、數學、自然）資優學生鑑定機制，同步推出「區域衛星資優教育方案」，透過3所衛星學校整合師資與課程資源，串聯分散各校的教育能量，讓學生能就近獲得優質的學習機會。
基市府教育處今天表示，為了讓學生都能在最適合自己的環境中學習與成長，市府以「學生在哪裡，教育資源就到哪裡」為理念，持續推動教育資源更公平、更到位的政策。114學年度開始執行國中校本資優教育，讓更多學校把資優課程融入日常教學中，受益的學生也越來越多。
115學年度將進一步啟動「區域衛星資優教育方案」，依行政區畫分3個學習網絡，分別由明德國中、建德國中及信義國中擔任衛星學校，負責整合周邊學校的課程與師資。透過這樣的合作方式，不但能避免資源重複投入，也能讓每一分教育資源用在最需要的地方，讓更多孩子一起受惠。
教育處指出，區域衛星資優教育方案上路後，學生可以依照自己的學習需求，到鄰近的衛星學校修習特色資優課程，接觸不同的學習內容，也認識來自不同學校的同學，互相交流、彼此激盪。
對老師來說，可以透過跨校共備、觀課與交流，彼此分享教學經驗，再把好的做法帶回原校，讓更多學生受益，形成「學生進步、老師成長、學校一起變好」的正向循環。
教育處說，市府資優教育資源中心也會和衛星學校分工合作，規畫跨領域學習、專題探究與實作體驗等多元課程，平日與假日都提供彈性選擇，讓孩子可以依興趣與能力深入學習。這樣的做法，不僅讓學習內容更豐富，也能讓有限的經費與師資發揮更大的效果，把每一分資源都用在刀口上。
教育處表示，區域衛星資優教育方案的核心，就是把分散的資源整合起來、把好的做法分享出去，讓教育資源發揮最大的綜效。未來市府也會持續投入資源、陪伴學校一起成長，讓基隆的孩子不論在哪一所學校，都能擁有更好的學習機會與更寬廣的發展舞台。
▪整理／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。