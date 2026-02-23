基市將推資優教育新方案！設3所衛星學校整合師資與課程 學生就近學習

快訊

聯合報／ 記者邱瑞杰／基隆即時報導
基市府教育處表示，115學年度起將推動「區域衛星資優教育方案」，透過3所衛星學校整合師資與課程資源，串聯分散各校的教育能量，讓學生能就近獲得優質的學習機會。圖／基市府教育處提供
基隆市115學年度起將優化國中學術性向（國文、英語、數學、自然）資優學生鑑定機制，同步推出「區域衛星資優教育方案」，透過3所衛星學校整合師資與課程資源，串聯分散各校的教育能量，讓學生能就近獲得優質的學習機會。

基市府教育處今天表示，為了讓學生都能在最適合自己的環境中學習與成長，市府以「學生在哪裡，教育資源就到哪裡」為理念，持續推動教育資源更公平、更到位的政策。114學年度開始執行國中校本資優教育，讓更多學校把資優課程融入日常教學中，受益的學生也越來越多。

115學年度將進一步啟動「區域衛星資優教育方案」，依行政區畫分3個學習網絡，分別由明德國中、建德國中及信義國中擔任衛星學校，負責整合周邊學校的課程與師資。透過這樣的合作方式，不但能避免資源重複投入，也能讓每一分教育資源用在最需要的地方，讓更多孩子一起受惠。

教育處指出，區域衛星資優教育方案上路後，學生可以依照自己的學習需求，到鄰近的衛星學校修習特色資優課程，接觸不同的學習內容，也認識來自不同學校的同學，互相交流、彼此激盪。

對老師來說，可以透過跨校共備、觀課與交流，彼此分享教學經驗，再把好的做法帶回原校，讓更多學生受益，形成「學生進步、老師成長、學校一起變好」的正向循環。

教育處說，市府資優教育資源中心也會和衛星學校分工合作，規畫跨領域學習、專題探究與實作體驗等多元課程，平日與假日都提供彈性選擇，讓孩子可以依興趣與能力深入學習。這樣的做法，不僅讓學習內容更豐富，也能讓有限的經費與師資發揮更大的效果，把每一分資源都用在刀口上。

教育處表示，區域衛星資優教育方案的核心，就是把分散的資源整合起來、把好的做法分享出去，讓教育資源發揮最大的綜效。未來市府也會持續投入資源、陪伴學校一起成長，讓基隆的孩子不論在哪一所學校，都能擁有更好的學習機會與更寬廣的發展舞台。

