「開學症候群」幫孩子收心 醫：忌用權威手段

聯合報／ 記者廖靜清沈能元朱冠諭／連線報導
高中以下學校今天開學，許多小朋友昨天把握好天氣到河濱公園運動，也為連假收心。記者余承翰／攝影
高中以下學校今天開學，許多小朋友昨天把握好天氣到河濱公園運動，也為連假收心。記者余承翰／攝影

開學了，小朋友如果頻喊頭痛、肚痛，賴床、不想吃飯，醫師提醒，這極可能是「開學症候群」，家長應從旁協助及提醒，若孩子持續兩、三周仍強烈排斥上學，伴隨焦慮、情緒低落，務必陪同至兒童青少年門診接受治療、心理諮詢，一旦惡化成「拒學」，將更棘手。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，今年寒假確實較長，加上春節過後沒多久就開學，不少學生「樂不思蜀」，仍沉浸在遊玩的氣氛，預估這一波「開學症候群」學生可能比往年多一點。

台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾指出，從假期模式回歸到學校生活，部分孩子確實難以收心，家長必須嚴格調整孩子作息時間，以期養成規律習慣，並適度安排戶外活動，大幅減少滑手機、打電動等時間，逐步恢復校園生活模式。

該怎麼幫助孩子收心？林健禾表示，許多孩子在連假晚睡晚起，開學後幾天，睡過頭也沒關係，家長不必過於苛責，應多傾聽，不可以強迫方式要求準時睡覺，甚至沒收手機、關掉網路連線，這類權威式「馬上收心」手段，可能適得其反，讓孩子產生焦慮與情緒不穩，甚至抗拒上學。

許正典建議，開學後，家長應幫忙孩子調整作息，均衡飲食，另從「三動」著手，每天「運動」十分鐘，促進大腦分泌快樂荷爾蒙，有助穩定情緒。再者，安排日常「活動」，恢復規律生活，減少對學校的焦慮、建立信心與安全感。另多增加人際「互動」，與親友傾訴或交流，分享學習樂趣，找出焦慮不安的原因。

衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，「開學症候群」學童如獲得妥善照護，約在開學後一至兩周即能順利適應校園生活，但若半個月仍喊著不想上學，伴隨明顯焦慮、情緒低落，這就可能成為「拒學」，家長應進一步了解原因，孩子是否被霸凌，或學習上遇到挫折，多花時間陪伴孩子，如果拒學症狀嚴重，建議陪同孩子接受心理諮詢或治療。

