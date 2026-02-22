春節9天收假開學不適應 醫籲調整三大關鍵...慎防拒學情形

快訊

聯合報／ 記者沈能元／台北即時報導
衛福部桃園療養院副院長李俊宏說，學童長假後開學，多有不適應情形，應注意調整三大關鍵，首重恢復作息，保持正常睡覺及起床時間，其次將每日課業完成，最後若孩子出現拒學應了解原因，是否在校遭到霸凌或學習遇到阻礙等。本報資料照片
今年春節長達9天，明天正式開學，不少學生收假前出現「不想上學」的情況，開學後甚至可能出現適應不良或「拒學」情形。衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，學童長假後開學，多有不適應情形，應注意調整三大關鍵，首重恢復作息，保持正常睡覺及起床時間，其次將每日課業完成，最後家長應多進行親子溝通。若孩子出現拒學應了解原因，是否在校遭到霸凌或學習遇到阻礙等。

李俊宏說，春節9天長假，學童常晚睡晚起、日夜顛倒，建議開學前應逐步調回平日節奏，該幾點起床就幾點起床，不要拖到太晚。若開學後一時難以調整，可以透過早上曬曬太陽、多外出活動幫助生理時鐘恢復正常，讓身體慢慢適應上課的作息時間。

其次，開學後應一一盤點作業或報告，家長也應協助孩子一起整理，並排出先後順序，並從具體的小目標開始著手，比空泛的「要收心」更有效。最後，在剛開學的這段時間，家長也開始工作，但仍需陪伴與觀察孩子上學後的情形，多關心孩子開學後的身心狀況。

部分學童在長假後，可能出現「拒學」傾向。李俊宏指出，拒學高峰常出現在開學前及開學後第一個月到第一次段考之間，尤其是在學校與同學有爭執、衝突、被霸凌，或是學習遇到挫折、家庭狀況等，造成開學後容易出現焦慮。

李俊宏建議，若學生只是作息尚未調整，而出現身心不適症狀，多數孩子約在開學後一至兩周適應；但若持續兩、三周仍強烈排斥上學，或伴隨明顯焦慮、情緒低落，家長應進一步了解原因，同時及早觀察與支持，或可以帶著孩子到兒童青少年門診進行心理諮詢或治療等，協助幫忙困難的孩子，避免拒學問題延續擴大。

