春節9天收假開學不適應 醫籲調整三大關鍵...慎防拒學情形
今年春節長達9天，明天正式開學，不少學生收假前出現「不想上學」的情況，開學後甚至可能出現適應不良或「拒學」情形。衛福部桃園療養院副院長李俊宏表示，學童長假後開學，多有不適應情形，應注意調整三大關鍵，首重恢復作息，保持正常睡覺及起床時間，其次將每日課業完成，最後家長應多進行親子溝通。若孩子出現拒學應了解原因，是否在校遭到霸凌或學習遇到阻礙等。
李俊宏說，春節9天長假，學童常晚睡晚起、日夜顛倒，建議開學前應逐步調回平日節奏，該幾點起床就幾點起床，不要拖到太晚。若開學後一時難以調整，可以透過早上曬曬太陽、多外出活動幫助生理時鐘恢復正常，讓身體慢慢適應上課的作息時間。
其次，開學後應一一盤點作業或報告，家長也應協助孩子一起整理，並排出先後順序，並從具體的小目標開始著手，比空泛的「要收心」更有效。最後，在剛開學的這段時間，家長也開始工作，但仍需陪伴與觀察孩子上學後的情形，多關心孩子開學後的身心狀況。
部分學童在長假後，可能出現「拒學」傾向。李俊宏指出，拒學高峰常出現在開學前及開學後第一個月到第一次段考之間，尤其是在學校與同學有爭執、衝突、被霸凌，或是學習遇到挫折、家庭狀況等，造成開學後容易出現焦慮。
李俊宏建議，若學生只是作息尚未調整，而出現身心不適症狀，多數孩子約在開學後一至兩周適應；但若持續兩、三周仍強烈排斥上學，或伴隨明顯焦慮、情緒低落，家長應進一步了解原因，同時及早觀察與支持，或可以帶著孩子到兒童青少年門診進行心理諮詢或治療等，協助幫忙困難的孩子，避免拒學問題延續擴大。
▪整理／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。