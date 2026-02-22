聽新聞
春節收假明天開學 北市交通管制明起啟動「校園模式」
今天是春節連假最後一日，明天是北市教育局所屬各級學校114學年度第2學期開學日，北市警局將出動164名警力和義交，在143處校門口、家長接送區及周邊重要路口疏導交通，另學校周邊路口路段明起恢復上、放學期間的行人專用時相、學校家長接送區等交通管制。
北市警局交通警察大隊說，開學日上午7時30分前、後是家長接送學童密集時段，為避免校區周邊人、車潮增加造成交通衝擊，已針對轄內中小學校門口、家長接送區及周邊道路重要路口規畫交通疏導勤務，派遣員警執行交通疏導、路況查報及違停車輛取締，編排交通疏導崗位143處，動用161名警力、3名義交。
交工處也因應開學時程，明天起恢復學校周邊路口路段原交通管制，包含上、放學期間的行人專用時相、三色運作及學校家長接送區管制等。
警局呼籲，家長如需駕車接送學童，請提早出門，以免人、車擁擠耽誤時間；家長若欲陪伴學童進入校園，應將車輛停放在合法停車空間，切勿違規或並排停車，以免造成其他學童安全顧慮及車流阻塞。
