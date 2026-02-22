快訊

老高年收上看3億？拍片只是副業 曝小茉真實財力「房子車子都她送的」

美最高法院救了川普一把！CNN：封殺對等關稅是送上大禮

北車驚傳揮刀客現蹤！電眼直擊他持刀過路 警擴大追查中

春節連假收心大作戰 慎防孩子「開學症候群」5大建議

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
寒假進入尾聲，許多家長擔憂怎麼幫助孩子收心。本報資料照片
寒假進入尾聲，許多家長擔憂怎麼幫助孩子收心。本報資料照片

春節連假結束，孩子迎來新的一學期，家長常會詢問：「該怎麼幫助孩子收心？」台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾指出，從假期模式回歸到學校生活，孩子常見收心困難。除了調整作息、養成規律節奏外，也要適度進行戶外活動，大幅減少3C電子產品使用時間。

林健禾表示，若連假已經晚睡晚起，開學前幾天「睡過頭」是正常的，不必太過於苛責，通常只要調整睡眠、引導進入學習狀態，通常一周左右可改善。隨著睡眠時間提前、飲食規律化、完成每日課業，大腦也會重新建立規律的生活節奏。

林健禾提醒，開學在即，要讓孩子回歸學習的軌道，可以設定「按表操課」的內容，例如設定睡眠時間、整理書桌及文具、準備上課用品、減少看電視及上網的時間。另外，親子可以共同討論學習內容，讓孩子有參與感，也充滿對新學習的期待，降低對未知環境的壓力。

台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，上班族要開工了，孩童也要回歸校園生活，但有些人心中浮現低落與抗拒，除了長假期間熬夜與晚起打亂晝夜節律，孩子還處於放寒假的心理，一時無法收心。

「今年農曆過年較晚，所以寒假先補課再接續春節假期。」許正典說，先補課再放假的調整方式，增加家長不安，怕孩子沒有充分吸收上課內容，且長假可能導致生活作息失調。假期一結束後，確實有不少學生「樂不思蜀」，心情還沉浸在遊玩的氣氛中。

明天就要開學了，有些家庭還塞在返鄉車潮中，可能沒有時間帶孩子做收心操。許正典強調，協助孩子做好開學的規畫，家長一定要以身作則，包括準時就寢，別只趕孩子上床自己卻當夜貓子；另柔性勸導逐漸縮短上網時間，家長也別在孩子面前過度使用手機或網路。

許正典建議，開學後除了調整規律作息與均衡飲食，也要增加「三動」：每天「運動」10分鐘，促進大腦分泌快樂荷爾蒙，有助穩定情緒。多安排日常「活動」，恢復規律生活，減少對學校的焦慮、建立信心與安全感。多增加人際「互動」，與親友傾訴或交流，分享學習的樂趣，也可發現焦慮不安的原因。

開學收心建議

1.規律作息：養成早睡早起的習慣，若假期熬夜，可每天提早15至30分鐘上床，幫助生理時鐘適應。

2.整理書包：陪孩子花幾分鐘整理書包，找回學習狀態；另清空舊雜物，避免書包過重不適。

3.減少3C使用：採「逐步減量」方式，例如吃飯、寫作業時放下手機，幫助孩子專注回歸校園學習。

4.增加體能活動：假日增加戶外活動安排，可增進體能、促進視力健康。

5.設定學習目標：與孩子討論並設定小目標，有助於保持動力，並提升自主學習動能。

書包 醫學會 開學日 春節

延伸閱讀

明開學上班！金門機場候補500人 軍機、民航機加開班機

連假收心迎開工日 高雄衛生局：清淡飲食散步皆妙招

從祈福到抓寶 壓軸效應台南春節湧逾930萬人次

連假走春新選擇 沙崙綠能科技示範場域寓教於樂

相關新聞

春節連假收心大作戰 慎防孩子「開學症候群」5大建議

春節連假結束，孩子迎來新的一學期，家長常會詢問：「該怎麼幫助孩子收心？」台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾指出，從假期...

國教署補助1.4億落實「生活中學習」 學生見證綠蠵龜重返大海

教育部國教署推動「活化教學與多元學習計畫」已逾10年，引導學校將學習場域從教室延伸至社區與生活情境，114學年度偏遠地區...

開學日就能兌換！新北「鮮奶幸福周」23日啟動

新學期即將開始，新北市政府提醒學童及家長，「鮮奶幸福周」將在23日開學日同步啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新...

公車直接開進校園！中市282路明起繞駛霧峰國中停靠

農曆春節假期結束，明天開始上課，台中市交通局自2月23日起調整282路公車往霧峰區桐林方向行駛動線，部分班次改以「282...

基隆花千萬元改善12校通學步道 人行道串連、清障礙物、增庇護島

基隆市政府去年推動學童通學安全改善工程，透過內政部國土管理署爭取補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，共投入9623萬...

跟開學症候群再見 新北推AI神隊友、陪學生迎接新學期

寒假倒數，新北市各級學校即將於2月23日開學。為陪伴家長與孩子順利度過收心期，新北市教育局推出「幸福親子守候讚」AI親職...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。