春節連假收心大作戰 慎防孩子「開學症候群」5大建議
春節連假結束，孩子迎來新的一學期，家長常會詢問：「該怎麼幫助孩子收心？」台灣兒童青少年精神醫學會理事長林健禾指出，從假期模式回歸到學校生活，孩子常見收心困難。除了調整作息、養成規律節奏外，也要適度進行戶外活動，大幅減少3C電子產品使用時間。
林健禾表示，若連假已經晚睡晚起，開學前幾天「睡過頭」是正常的，不必太過於苛責，通常只要調整睡眠、引導進入學習狀態，通常一周左右可改善。隨著睡眠時間提前、飲食規律化、完成每日課業，大腦也會重新建立規律的生活節奏。
林健禾提醒，開學在即，要讓孩子回歸學習的軌道，可以設定「按表操課」的內容，例如設定睡眠時間、整理書桌及文具、準備上課用品、減少看電視及上網的時間。另外，親子可以共同討論學習內容，讓孩子有參與感，也充滿對新學習的期待，降低對未知環境的壓力。
台安醫院心身醫學科暨精神科主治醫師許正典表示，上班族要開工了，孩童也要回歸校園生活，但有些人心中浮現低落與抗拒，除了長假期間熬夜與晚起打亂晝夜節律，孩子還處於放寒假的心理，一時無法收心。
「今年農曆過年較晚，所以寒假先補課再接續春節假期。」許正典說，先補課再放假的調整方式，增加家長不安，怕孩子沒有充分吸收上課內容，且長假可能導致生活作息失調。假期一結束後，確實有不少學生「樂不思蜀」，心情還沉浸在遊玩的氣氛中。
明天就要開學了，有些家庭還塞在返鄉車潮中，可能沒有時間帶孩子做收心操。許正典強調，協助孩子做好開學的規畫，家長一定要以身作則，包括準時就寢，別只趕孩子上床自己卻當夜貓子；另柔性勸導逐漸縮短上網時間，家長也別在孩子面前過度使用手機或網路。
許正典建議，開學後除了調整規律作息與均衡飲食，也要增加「三動」：每天「運動」10分鐘，促進大腦分泌快樂荷爾蒙，有助穩定情緒。多安排日常「活動」，恢復規律生活，減少對學校的焦慮、建立信心與安全感。多增加人際「互動」，與親友傾訴或交流，分享學習的樂趣，也可發現焦慮不安的原因。
開學收心建議
1.規律作息：養成早睡早起的習慣，若假期熬夜，可每天提早15至30分鐘上床，幫助生理時鐘適應。
2.整理書包：陪孩子花幾分鐘整理書包，找回學習狀態；另清空舊雜物，避免書包過重不適。
3.減少3C使用：採「逐步減量」方式，例如吃飯、寫作業時放下手機，幫助孩子專注回歸校園學習。
4.增加體能活動：假日增加戶外活動安排，可增進體能、促進視力健康。
5.設定學習目標：與孩子討論並設定小目標，有助於保持動力，並提升自主學習動能。
