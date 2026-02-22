公車直接開進校園！中市282路明起繞駛霧峰國中停靠
農曆春節假期結束，明天開始上課，台中市交通局自2月23日起調整282路公車往霧峰區桐林方向行駛動線，部分班次改以「282繞」方式，於國中路新設公車站位，並配合放學時段需求，新增下午4時10分及4時15分等2班次，繞駛進入霧峰國中校園內停靠，讓學生在校園內即可搭乘公車返家。
交通局長葉昭甫表示，市府持續配合中央推動「公車進校園」政策，透過路線與班次調整，讓學生通學更便利。截至今年1月底，台中市已有28條公車路線駛入校園，服務涵蓋中台科技大學、東海大學、朝陽科技大學、龍津高中、大道國中等12所大學及國、高中職；此次新增的「282繞」進駐霧峰國中，擴大校園通學接軌。
交通局指出，282路原核定行駛霧峰區四德路，未進入校園所在的國中路，學生需步行一段距離至既有站位搭車。考量校園周邊道路條件與學生通勤動線，交通局與霧峰國中、相關單位及中台灣客運業者多次協調，完成現地會勘後，規劃以部分班次「繞駛加值」方式，於放學時段試辦進入校園提供接送服務，並於校園內的國中路設置站位。
葉昭甫說，除調整行駛動線外，針對學生放學尖峰需求，特別新增282路往桐林方向下午4時10分及4時15分等2班次，並明確標示為「282繞」以利辨識，學生可於校門口直接上車返家，縮短候車與步行距離，完善校園通學接駁服務。
