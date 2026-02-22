開學日就能兌換！新北「鮮奶幸福周」23日啟動

新學期即將開始，新北市政府提醒學童及家長，「鮮奶幸福周」將在23日開學日同步啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳，透過穩定補充乳品，為新學期補充營養、增添活力。

新北教育局表示，學童正處於成長發育關鍵期，需要穩定的鈣質及營養補充，新北市推動「鮮奶幸福周」，以制度化方式提供乳品補充，補助對象涵蓋就讀新北市公私立國小及幼兒園在學學生，以及設籍新北市的2至12歲學齡與學齡前兒童，讓孩子在日常生活中養成穩定飲用習慣，同時減輕家庭負擔。

2月23日開學日起，家長或學童可憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，在全家、7-Eleven、萊爾富、OK超商、全聯福利中心、美廉社及家樂福部分門市等七大通路，每週免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳；另外針對周邊缺乏兌換據點的5所偏鄉學校，會由合作乳品廠商辦理專案配送，直接送達學校或指定地點，確保學童補充營養不中斷。

教育局提醒，新北兒童卡與幸福卡除了能兌換鮮奶、豆漿外，還享有多元加值回饋，包含憑幸福卡可兌換新北市輕軌1日票券（最多4張），觀光工廠享優惠、客家園區DIY體驗、八里焚化廠游泳池免費以及海洋與環教體驗系列活動、兌換兒藝節卡牌等；另外搭配「鮮奶幸福週」專屬活動，提供抽獎、折扣、小禮物或體驗活動，讓幸福感再加分。相關資訊公告於「鮮奶幸福周」專屬網站https://milk.ntpc.edu.tw ，歡迎家長多多查詢利用。 新北「鮮奶幸福周」將在23日開學日啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳。圖／新北市教育局提供 新北「鮮奶幸福周」將在23日開學日啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳。圖／新北市教育局提供 新北「鮮奶幸福周」將在23日開學日啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳。圖／新北市教育局提供 新北「鮮奶幸福周」將在23日開學日啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳。圖／新北市教育局提供