快訊

月薪7.2萬ETF怎麼配？網勸「40歲以下免買高股息」：問就是0050

華府直擊／主動提川習通話談台灣 川普對台議題放軟？

居然不是努力運動？養成10個生活小習慣有助打造易瘦體質

開學日就能兌換！新北「鮮奶幸福周」23日啟動

聯合報／ 記者王慧瑛張策／新北即時報導
新北「鮮奶幸福周」將在23日開學日啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳。圖／新北市教育局提供
新北「鮮奶幸福周」將在23日開學日啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳。圖／新北市教育局提供

新學期即將開始，新北市政府提醒學童及家長，「鮮奶幸福周」將在23日開學日同步啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳，透過穩定補充乳品，為新學期補充營養、增添活力。

新北教育局表示，學童正處於成長發育關鍵期，需要穩定的鈣質及營養補充，新北市推動「鮮奶幸福周」，以制度化方式提供乳品補充，補助對象涵蓋就讀新北市公私立國小及幼兒園在學學生，以及設籍新北市的2至12歲學齡與學齡前兒童，讓孩子在日常生活中養成穩定飲用習慣，同時減輕家庭負擔。

2月23日開學日起，家長或學童可憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，在全家、7-Eleven、萊爾富、OK超商、全聯福利中心、美廉社及家樂福部分門市等七大通路，每週免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳；另外針對周邊缺乏兌換據點的5所偏鄉學校，會由合作乳品廠商辦理專案配送，直接送達學校或指定地點，確保學童補充營養不中斷。

教育局提醒，新北兒童卡與幸福卡除了能兌換鮮奶、豆漿外，還享有多元加值回饋，包含憑幸福卡可兌換新北市輕軌1日票券（最多4張），觀光工廠享優惠、客家園區DIY體驗、八里焚化廠游泳池免費以及海洋與環教體驗系列活動、兌換兒藝節卡牌等；另外搭配「鮮奶幸福週」專屬活動，提供抽獎、折扣、小禮物或體驗活動，讓幸福感再加分。相關資訊公告於「鮮奶幸福周」專屬網站https://milk.ntpc.edu.tw ，歡迎家長多多查詢利用。

新北「鮮奶幸福周」將在23日開學日啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳。圖／新北市教育局提供
新北「鮮奶幸福周」將在23日開學日啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳。圖／新北市教育局提供
新北「鮮奶幸福周」將在23日開學日啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳。圖／新北市教育局提供
新北「鮮奶幸福周」將在23日開學日啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳。圖／新北市教育局提供
新北「鮮奶幸福周」將在23日開學日啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳。圖／新北市教育局提供
新北「鮮奶幸福周」將在23日開學日啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳。圖／新北市教育局提供
新北「鮮奶幸福周」將在23日開學日啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳。圖／新北市教育局提供
新北「鮮奶幸福周」將在23日開學日啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新北兒童卡」或「新北幸福卡」，前往七大通路每周免費兌換一瓶鮮奶、豆漿或優酪乳。圖／新北市教育局提供

鮮奶 豆漿

延伸閱讀

新北八里左岸散步新亮點！療癒系雲朵「AH！Q」陪你走過散策時光

新北貢寮鴿舍起火！飼主燒竹子當肥料引火警 及時放飛鴿子逃過一劫

跟開學症候群再見 新北推AI神隊友、陪學生迎接新學期

科普新北捷運三環六線 帶動3270億投資創造4.3萬個就業機會

相關新聞

國教署補助1.4億落實「生活中學習」 學生見證綠蠵龜重返大海

教育部國教署推動「活化教學與多元學習計畫」已逾10年，引導學校將學習場域從教室延伸至社區與生活情境，114學年度偏遠地區...

開學日就能兌換！新北「鮮奶幸福周」23日啟動

新學期即將開始，新北市政府提醒學童及家長，「鮮奶幸福周」將在23日開學日同步啟動，2至12歲孩子可自開學第一天起，憑「新...

基隆花千萬元改善12校通學步道 人行道串連、清障礙物、增庇護島

基隆市政府去年推動學童通學安全改善工程，透過內政部國土管理署爭取補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，共投入9623萬...

跟開學症候群再見 新北推AI神隊友、陪學生迎接新學期

寒假倒數，新北市各級學校即將於2月23日開學。為陪伴家長與孩子順利度過收心期，新北市教育局推出「幸福親子守候讚」AI親職...

出身偏鄉苦讀到台大博士…泰博董座陳朝旺回饋故鄉 初三再發600多份小紅包

出身自屏東縣枋山鄉泰博科技公司董事長陳朝旺從2023年起每年春節前夕回饋鄉里發紅包，今年全鄉4890人，每人都能領到10...

Fumi阿姨初一大曬雄中制服照！網喊：雄中校花回歸 敲碗旗袍照將成真

「Fumi阿姨」過年期間大曬自己回高雄家鄉過年美照，於(15日)小年夜發出高雄暖陽美圖後，在大年初一又再曬出自己回母校雄中的制服照，讓網友大呼：「我的天阿姨居然是雄中的！ 高雄人與有榮焉」、「制伏(服)要交給我吧？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。