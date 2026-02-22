國教署補助1.4億落實「生活中學習」 學生見證綠蠵龜重返大海

快訊

聯合報／ 記者李芯／台北即時報導
澎湖縣望安國中實際走訪望安綠蠵龜保育中心，中心人員進行海龜檢查。圖／國教署提供
教育部國教署推動「活化教學與多元學習計畫」已逾10年，引導學校將學習場域從教室延伸至社區與生活情境，114學年度偏遠地區共有839所學校申請參與，國教署補助約1.4億元，透過多元試探課程的推動，讓偏鄉孩子在生活中學習。在今年度的計畫中，有偏鄉學生走訪歷史悠久的地方社區，也有澎湖學生親眼見證綠蠵龜重返大海，國教署表示，學校透過計劃結合課綱精神與學生生活經驗，深化素養導向學習。

國教署指出，參與活化教學與多元學習計畫的各校，依據在地環境條件與學生特質，發展貼近生活、回應社會需求的試探課程，培養學生在地關懷，並建立對家鄉文化的認同感與自信心。其中，澎湖縣望安國中連結在地海洋特色，以綠蠵龜保育主題辦理生命教育課程，帶領學生實際走訪望安綠蠵龜保育中心。

在綠蠵龜野放時，學生望安國中親眼見證綠蠵龜重返大海的瞬間，教師認為，透過真實場域學習，學生能獲得別具意義且深刻的學習經驗。同時，課程採用雙語教學模式，由外籍教師協同授課，讓學生在英文引導下，於保護區進行觀察、記錄與討論。課程後期，學生更透過製作雙語簡報探討海洋議題，充分展現語言學習與跨領域整合成果。

國教署也提到，台中市立東華國中位處偏鄉地區，校園周邊即為歷史悠久的大茅埔社區，學校規畫8年級學生進行大茅埔社區文化踏查。學生在課程中分組依線索卡與學習單實地走訪社區街巷，觀察並記錄歷史文物與生活痕跡。透過步行踏查與在地訪談，學生逐步理解聚落發展脈絡，不僅提升在地關懷意識，也引發對家鄉文化保存議題的思考。

國教署 綠蠵龜 偏鄉

相關新聞

