兒童文學作家李亞為想像找到出口 失蹤襪子奇幻冒險

孩子的想像力沒有邊界，兒童文學作家李亞身為資深「兒童」及兩個孩子的母親，完成「我的房間有襪子鬼」一書，刻畫一趟失蹤襪子的奇幻冒險，為想像找到出口。

李亞接受中央社記者訪問表示，創作對她而言並非單純表達，而是一種讓腦袋「停下來」的方法。她說自己腦中常常不停運轉，若不將想法寫下或畫出來，思緒會不斷盤旋，「創作比較像是在幫助我，不要一直卡在同一個問題裡。」

李亞是七年級生，米蘭工業設計學院畢業，主修多媒體視覺設計，曾任職報紙副刊及出版社編輯工作，同時跨足文字、圖像及動畫創作。

李亞天馬行空的想像來自大量閱讀，她表示自己在沒有網路與手機的年代長大，小時候家人就鼓勵她自己選書，家中累積了大量由她親自挑選的書籍，但影響她最深的一套書，反而是從圖書館借回來的「姆米谷的冬天」（就是後來知名的嚕嚕米）。李亞說，那套書以極細膩的文字描寫日常，讓她第一次感受到文字能帶領讀者「身歷其境」。

新作「我的房間有襪子鬼」源自她在義大利求學時，常遇到洗完衣服襪子就少一隻的情況，覺得困擾不已，最後索性畫出一隻「襪子代言人」並拿來當吉祥物，作為畢業製作的作品。

多年以後她成為母親，家中累積大量淘汰的童襪，她試著把襪子折成實體玩偶，變化出許多造型，「我一直停留在紙上的想像，直到拿實體襪子來試，才發現真的可以玩造型，而且感覺可以發展成故事。」

「我的房間有襪子鬼」描述10歲的少年在房間裡發現一隻會動的襪子，觸發一連串的偶然，意外使自己的房間成為「孤兒襪收容所」，各種會說話、會唱歌、會咬人的「襪子鬼」突然都跑進來報到，而且每一隻襪子都有自己的故事。

李亞表示，創作「襪子鬼」最大的難題，是來自她對「以自身經驗寫作」的抗拒，直到聽了一場圖像小說創作者的演講，她才意識到，憑空想像往往來自集體刻板印象，反而真實經驗才是最不可取代的素材。

最後她決定以自身經驗為出發點後，創作反而變得順暢，書中主角鼻子過敏的各種應對方式就來自李亞童年切身經驗，和母親的對話同樣生動無比。

此外，書中對「戀物」情感描寫，則來自李亞童年對「毯毯」的依戀。她說，那是一條從嬰兒時期便陪伴她的羊毛毯，觸感與氣味都讓她感到安定。李亞坦言，母親曾因潔癖想丟掉這條「破布」都未能如願，最後卻因意外被家中養的狗咬壞而真正告別，「這段經驗讓我更能理解，孩子為何會把情感投射到物品上。」

李亞表示，這回襪子之所以成為主角，是因為它們「最無辜又最哀怨」，失去另一半並非自身的錯，卻常被視為無用之物，「這些被丟棄的物品，承載著人與世界互動的痕跡，也值得被溫柔對待。」

李亞同時也包辦這本書的插圖，充分發揮想像力。她表示，並不認為自己想像力特別豐富，反而因為無法只在腦中完成思考，才需要透過文字或圖像，把問題攤開來看。文字與圖像各有擅長之處，當兩者並置時，能夠承載更複雜的情緒與層次，這也是她長期從事圖文創作的重要原因。