藝術生到海外培訓 體驗專業分工、業界接軌教學

教育部近年選送許多藝術學生到海外一流機構培訓，帶回最新知識及經驗。他們發現海外專業分工更細、更注重與業界接軌，與亞洲重視多元、廣泛的學習設計，各有優勢。

教育部日前舉辦「藝術與設計精英海外培訓計畫」分享會，到美國薩凡納藝術學院（Savannah College of Art & Design）學動畫的台灣藝術大學學生吳宜諭接受中央社採訪提到，美國的教育鼓勵學生盡情發問，一定要多問問題，老師才能給更多的回饋。

吳宜諭就讀的薩凡納學院，課程非常強調與業界接軌，請了許多業界講師授課。她就參與了業界的動畫合作專案，嘗試擔任導演，帶領團隊完成短片。而在台灣的學習比較廣泛而紮實，各方面都接觸一些，碩士班較偏理論，各有好處。

另外，薩凡納學院是一座很有歷史韻味的城市學府，也是每年國際影展的舞台，吳宜諭一面學習，一面穿梭在紅磚街道與古樹之間，沈浸在藝術的氛圍中，也讓她難以忘懷。

台藝大學生涂育誠到法國哥布林視覺學校（Gobelins Paris），主修3D角色動畫學程。他找到一名已經在業界工作的動畫師一對一指導，深入了解人體力學、四足動物動態設計等，要在一年內完成作品集並參與實習甄選，課程緊湊而充滿挑戰。

涂育誠表示，或許是海外動畫產業的分工更細，因此可以更專注在特定領域，教師也有更多一對一、給予回饋意見的機會，幫助學生把作品變得更好。

輔仁大學學生陳慧伃前往韓國梨花女子大學（EwhaWomans University）學習，參加的是一年制的學程，可以自由選課，包括雕塑、陶藝、國畫等都能任選，有許多跨領域學習的機會。

陳慧伃接受中央社採訪提到，梨花女子大學藝術學院涵蓋多個科系，可以各處修課，接觸到更多不同背景的人，跨領域學習更有利於自我探索。她認為，專精特定領域的模式有優勢，自由選課的也有好處，有助於自我探索，以及開展不同媒材的創作。

陳慧伃一開始完全不會講韓語，在學習和溝通上有許多困難。後來趕緊補上語言課，驚喜地發現，其實只要會說一兩句韓語，韓國同學就會很開心，更樂意深入探討，讓她的韓國生活更為順利。