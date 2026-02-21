快訊

只買房、不買地！「地上權住宅」成小資族新選擇 專家警告房貸問題

潔西卡艾芭斬16年婚！女神恢單訂情小10歲新歡　高調官宣姐弟戀

初五大樂透加碼！五生肖財運旺盛「快穿幸運色去下注」

基隆花千萬元改善12校通學步道 人行道串連、清障礙物、增庇護島

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
基隆改善12校通學步道，包括人行道串連、清障礙物、增庇護島等。圖／基隆市教育處提供
基隆改善12校通學步道，包括人行道串連、清障礙物、增庇護島等。圖／基隆市教育處提供

基隆市政府去年推動學童通學安全改善工程，透過內政部國土管理署爭取補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，共投入9623萬8000元，改善12間學校通學環境，包括人行道串連、清障礙物、增庇護島等，讓學童上下學有安全的通學環境。

12校通學步道改善工程已全數完工，包括中和國小、正濱國中、碇內國中、建德國中、建德國小、武崙國中、武崙國小、東光國小、深美國小、成功國中、東信國小、安樂高中等，後續將再接續執行八斗國小、長興國小等通學步道工程，以及百福國中規畫設計，逐步改善過去學區周邊因道路狹窄、交通繁忙而產生的安全隱憂，營造更完善的人本交通環境。

市府教育處長徐嬿立說，自114學年度起為全市各校的通學動線優化開啟第一步，後續也將持續評估並向中央爭取暖西國小、明德國中、基隆商工等學校周遭交通環境改善，透過這些硬體工程措施，確保學童在上下學過程中能有更安全且便利的步行空間。

通學步道改善包含人行道串連，使原本斷續或不完整的人行動線能貫通；障礙物清除，釋放行人空間；增設庇護島，保障過馬路時的緩衝安全；設置家長接送區，分流人車動線以減少衝突；同步導入無障礙設施，照顧身心障礙學生及行動不便者；並透過設置通學區標示牌面，提醒駕駛人減速禮讓。

市長謝國樑表示，校園通學步道為學生每日最重要的生活動線之一，因此納為重要基礎工程之一。並組織專案小組，進行跨局處分工，由教育處作為學校需求彙整窗口，視工作項目以校為單位進行個案規劃，透過工務處及交通處橫向協力，讓各校通學環境獲得全面提升。

基隆改善12校通學步道，包括人行道串連、清障礙物、增庇護島等。圖／基隆市教育處提供
基隆改善12校通學步道，包括人行道串連、清障礙物、增庇護島等。圖／基隆市教育處提供
基隆改善12校通學步道，包括人行道串連、清障礙物、增庇護島等。圖／基隆市教育處提供
基隆改善12校通學步道，包括人行道串連、清障礙物、增庇護島等。圖／基隆市教育處提供
基隆改善12校通學步道，包括人行道串連、清障礙物、增庇護島等。圖／基隆市教育處提供
基隆改善12校通學步道，包括人行道串連、清障礙物、增庇護島等。圖／基隆市教育處提供

延伸閱讀

補足沿海社福缺口 雲林將砸3億打造「北港綜合社福館」拚2028年完工

避免房產被騙雙重保障 基隆地籍和稅籍異動即時通一站式服務

台南多處路平、人行道「階段性完工」春節禁挖確保交通

台南最大行政區改善「行人地獄」中華路新增實體人行道

相關新聞

跟開學症候群再見 新北推AI神隊友、陪學生迎接新學期

寒假倒數，新北市各級學校即將於2月23日開學。為陪伴家長與孩子順利度過收心期，新北市教育局推出「幸福親子守候讚」AI親職...

基隆花千萬元改善12校通學步道 人行道串連、清障礙物、增庇護島

基隆市政府去年推動學童通學安全改善工程，透過內政部國土管理署爭取補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，共投入9623萬...

115大考攻略／面試如何勝出？掌握8大題目類型見招拆招

踏入大學面試考場，要如何在眾多競爭者中贏得青睞？升學輔導專家破解八大常見問題類型，提出相應的致勝攻略，洞悉教授的核心關切點。專家更指出，「說故事」是拿高分的祕訣，建議考生多以說故事方式回答問題，掌握精準的回應策略，是考生邁向理想校系的最後一哩路。

出身偏鄉苦讀到台大博士…泰博董座陳朝旺回饋故鄉 初三再發600多份小紅包

出身自屏東縣枋山鄉泰博科技公司董事長陳朝旺從2023年起每年春節前夕回饋鄉里發紅包，今年全鄉4890人，每人都能領到10...

Fumi阿姨初一大曬雄中制服照！網喊：雄中校花回歸 敲碗旗袍照將成真

「Fumi阿姨」過年期間大曬自己回高雄家鄉過年美照，於(15日)小年夜發出高雄暖陽美圖後，在大年初一又再曬出自己回母校雄中的制服照，讓網友大呼：「我的天阿姨居然是雄中的！ 高雄人與有榮焉」、「制伏(服)要交給我吧？」

教育部5大館所新春優惠 科博館推周五下午免費入館

2026馬年春節假期將至，教育部所屬五大館所－國立海洋科技博物館、國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立科學工藝博...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。