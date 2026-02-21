基隆花千萬元改善12校通學步道 人行道串連、清障礙物、增庇護島
基隆市政府去年推動學童通學安全改善工程，透過內政部國土管理署爭取補助「校園周邊暨行車安全道路改善計畫」，共投入9623萬8000元，改善12間學校通學環境，包括人行道串連、清障礙物、增庇護島等，讓學童上下學有安全的通學環境。
12校通學步道改善工程已全數完工，包括中和國小、正濱國中、碇內國中、建德國中、建德國小、武崙國中、武崙國小、東光國小、深美國小、成功國中、東信國小、安樂高中等，後續將再接續執行八斗國小、長興國小等通學步道工程，以及百福國中規畫設計，逐步改善過去學區周邊因道路狹窄、交通繁忙而產生的安全隱憂，營造更完善的人本交通環境。
市府教育處長徐嬿立說，自114學年度起為全市各校的通學動線優化開啟第一步，後續也將持續評估並向中央爭取暖西國小、明德國中、基隆商工等學校周遭交通環境改善，透過這些硬體工程措施，確保學童在上下學過程中能有更安全且便利的步行空間。
通學步道改善包含人行道串連，使原本斷續或不完整的人行動線能貫通；障礙物清除，釋放行人空間；增設庇護島，保障過馬路時的緩衝安全；設置家長接送區，分流人車動線以減少衝突；同步導入無障礙設施，照顧身心障礙學生及行動不便者；並透過設置通學區標示牌面，提醒駕駛人減速禮讓。
市長謝國樑表示，校園通學步道為學生每日最重要的生活動線之一，因此納為重要基礎工程之一。並組織專案小組，進行跨局處分工，由教育處作為學校需求彙整窗口，視工作項目以校為單位進行個案規劃，透過工務處及交通處橫向協力，讓各校通學環境獲得全面提升。
