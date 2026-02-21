大專勞教手冊再加一 勞動部將出版社工專書
勞動部與大專校院合作舉辦校園勞權扎根巡迴講座，針對電資、醫護、金融及傳播科系出版勞教手冊，說明產業實際工作經驗，今年將再新增社工專書，讓社工系學生更理解勞動現場。
許多大學生為出社會做準備，但對自己所讀科系的實際工作狀況卻不了解，勞動部從民國106年起，舉辦大專校院校園勞權扎根巡迴講座，邀請具有勞動領域的專家及實務工作領域的現職員工透過講座方式，講授勞動權益知識，以及分享產業中的實際工作經驗。
此外，由於大學科系有許多不同類別，勞動部也從102年開始分別針對電資、醫護、金融及傳播領域工作出版大專勞教手冊，邀請相關產業工會共同編撰工作特性及常見權益問題，並透過講座發放給相關領域的大學生。
勞動部勞動關係司司長王厚偉告訴中央社記者，大學生獨立性高，每一個人選擇的就業方向都不同，而勞動法規在每一個行業的實務運作上也可能有不同，因此巡迴講座都會邀請業界人士向大學生說明產業實務，讓大學生更理解未來可能從事的職業現況，並針對部分科系出版專書。
根據資料，勞動部目前針對電資、醫護、金融及傳播領域工作出版的大專勞教手冊，每一本皆針對相關科系學生，給予新鮮人建議、就業前準備、常見勞動問題及參加工會議題等一一釋疑。
除了原本4個科系外，王厚偉表示，今年將新增社工專書，與社工相關工會合作，希望透過工會端，讓學生更理解該職業中工會的角色，並更了解這個行業。
王厚偉表示，社工系學生多、從業比例高，出版專書可讓學生從大學期間就理解職場現況，並學會保障自身權益，未來出版後會隨巡迴講座發送給社工系學生，提供業界實務情況以及可能遇到勞動問題的因應方法等。
