快訊

115大考攻略／面試如何勝出？掌握8大題目類型見招拆招

關稅被擋不退場！川普簽令課10%全球稅率 適用已達成貿易協議國家

鯉魚潭溺斃案疑「惡意造浪」害死男童！她怒5年前就投訴：當局完全沒作為

大專勞教手冊再加一 勞動部將出版社工專書

中央社／ 台北21日電

勞動部與大專校院合作舉辦校園勞權扎根巡迴講座，針對電資、醫護、金融及傳播科系出版勞教手冊，說明產業實際工作經驗，今年將再新增社工專書，讓社工系學生更理解勞動現場。

許多大學生為出社會做準備，但對自己所讀科系的實際工作狀況卻不了解，勞動部從民國106年起，舉辦大專校院校園勞權扎根巡迴講座，邀請具有勞動領域的專家及實務工作領域的現職員工透過講座方式，講授勞動權益知識，以及分享產業中的實際工作經驗。

此外，由於大學科系有許多不同類別，勞動部也從102年開始分別針對電資、醫護、金融及傳播領域工作出版大專勞教手冊，邀請相關產業工會共同編撰工作特性及常見權益問題，並透過講座發放給相關領域的大學生。

勞動部勞動關係司司長王厚偉告訴中央社記者，大學生獨立性高，每一個人選擇的就業方向都不同，而勞動法規在每一個行業的實務運作上也可能有不同，因此巡迴講座都會邀請業界人士向大學生說明產業實務，讓大學生更理解未來可能從事的職業現況，並針對部分科系出版專書。

根據資料，勞動部目前針對電資、醫護、金融及傳播領域工作出版的大專勞教手冊，每一本皆針對相關科系學生，給予新鮮人建議、就業前準備、常見勞動問題及參加工會議題等一一釋疑。

除了原本4個科系外，王厚偉表示，今年將新增社工專書，與社工相關工會合作，希望透過工會端，讓學生更理解該職業中工會的角色，並更了解這個行業。

王厚偉表示，社工系學生多、從業比例高，出版專書可讓學生從大學期間就理解職場現況，並學會保障自身權益，未來出版後會隨巡迴講座發送給社工系學生，提供業界實務情況以及可能遇到勞動問題的因應方法等。

科系 社工

延伸閱讀

泰博科技工會除夕陳抗護勞權 勞動部：若確認資方惡意打壓最高罰50萬

大學生手握3萬想進股市⋯糾結台積電或0050？網勸別追高、先存錢

台美貿易協定勞權達共識 勞動部：汽車勞工4大支持 禁2產業移工招募費

石化業爆發裁員潮 柯志恩：勞動部應納入僱用安定措施照顧勞工

相關新聞

115大考攻略／面試如何勝出？掌握8大題目類型見招拆招

踏入大學面試考場，要如何在眾多競爭者中贏得青睞？升學輔導專家破解八大常見問題類型，提出相應的致勝攻略，洞悉教授的核心關切點。專家更指出，「說故事」是拿高分的祕訣，建議考生多以說故事方式回答問題，掌握精準的回應策略，是考生邁向理想校系的最後一哩路。

出身偏鄉苦讀到台大博士…泰博董座陳朝旺回饋故鄉 初三再發600多份小紅包

出身自屏東縣枋山鄉泰博科技公司董事長陳朝旺從2023年起每年春節前夕回饋鄉里發紅包，今年全鄉4890人，每人都能領到10...

Fumi阿姨初一大曬雄中制服照！網喊：雄中校花回歸 敲碗旗袍照將成真

「Fumi阿姨」過年期間大曬自己回高雄家鄉過年美照，於(15日)小年夜發出高雄暖陽美圖後，在大年初一又再曬出自己回母校雄中的制服照，讓網友大呼：「我的天阿姨居然是雄中的！ 高雄人與有榮焉」、「制伏(服)要交給我吧？」

教育部5大館所新春優惠 科博館推周五下午免費入館

2026馬年春節假期將至，教育部所屬五大館所－國立海洋科技博物館、國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立科學工藝博...

基隆春節有兒童日間臨托 全市七區室內兒童樂園也可「放電」

春節9天連假今天開始，家長仍有臨時托育需求，基隆市政府為減輕家長的育兒家庭照顧壓力，17日大年初一到20日初四推出「春節...

整理包／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡

圖書館是莘莘學子放學、假日的好去處，也是不少家長和孩子的親子天地，適逢春節連假，圖書館也會休館，讓工作人員過個好年。《聯合新聞網》彙整了全台各縣市的圖書館春節休館時間，希望愛書民眾們不要白跑一趟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。