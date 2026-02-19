出身偏鄉苦讀到台大博士…泰博董座陳朝旺回饋故鄉 初三再發600多份小紅包
出身自屏東縣枋山鄉泰博科技公司董事長陳朝旺從2023年起每年春節前夕回饋鄉里發紅包，今年全鄉4890人，每人都能領到1000元到3000元紅包，共發出690萬元。今天大年初三，陳朝旺回故鄉過年，狂發600多個小紅包給鄉親們，分享求學創業甘苦談，鼓勵偏鄉子弟也能開創人生一片天。
枋山鄉長羅金良說，陳朝旺年少時非常辛苦，但很有生意頭腦，就讀國小時捕抓虱目魚苗，一天收入可以達新台幣上千元，從就讀正修工專、台科大，更靠魔術表演賺學費，一路苦讀到台大碩士、台大博士畢業，相當不容易。
正派經營泰博科技在美國、德國與日本等地都有公司，羅金良說，新冠疫情期間，陳朝旺捐贈許多快篩試劑，捐贈金額高達新台幣2億元，堪稱是抗疫關鍵夥伴，陳朝望也長期回饋故鄉枋山鄉不求回報。
回憶起童年，陳朝旺說，父母親的教育就是討海、種田與讀書，更重要的是「吃果子拜樹頭，飲水思源、枋山是永遠的故鄉」，當鄉長羅金良前來拜訪，要為低收入戶、中低收入戶與邊緣戶等尋求協助，他很認同鄉長的拚勁，全力協助。
陳朝旺今年發給全鄉鄉民4890人紅包都已發出，今天大年初三他回到家鄉發小紅包準備600多份200元的小紅包給鄉親，也請大家吃飯湯，並分享他當年的求學創業歷程。
陳朝旺是當年枋山鄉全鄉第一個考上台科大、第一個考上台大碩士、考上台大博士。陳朝旺說明，疫情期間公司有獲利，現已是外銷為導向企業，因此2023年請嘉和社區發展協會代為發放給嘉和社區鄉親每戶新台幣2萬元，首次就發給376戶，共發出752萬元。
為擴及全鄉，陳朝旺將發放工作交由鄉公所負責，2024年發全鄉低收114戶共100.2萬元，中低收108戶共58.4萬元，邊緣戶32人共16萬元，總計174.6萬元，同時，2025年發放全鄉鄉親4954名每人1000元，嘉和居民每人3000元，共發出696.4萬元。
2026年發給全鄉4890名每人1000元，嘉和居民每人3000元，共發出新台幣690萬元，發放紅包金額略為降低是因為人口數微幅下降。羅金良期待，這樣的美談能持續，期盼泰博科技拋磚引玉，讓更多企業共襄盛舉照顧故鄉。
▪整理／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。