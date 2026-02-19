快訊

咬下才發現「長毛」！不二緻果春節糕餅爆發霉 衛生局開罰了

「人肉占車格」爆衝突！她被拖下車毆打 高雄漢神巨蛋認：監視器死角

出身偏鄉苦讀到台大博士…泰博董座回饋故鄉 初三再發600多份小紅包

聽新聞
0:00 / 0:00

出身偏鄉苦讀到台大博士…泰博董座陳朝旺回饋故鄉 初三再發600多份小紅包

聯合報／ 記者劉星君／屏東即時報導
泰博科技董座陳朝旺（左二）期勉枋山子弟成為台灣社會向上提升的力量。圖／枋山鄉公所提供
泰博科技董座陳朝旺（左二）期勉枋山子弟成為台灣社會向上提升的力量。圖／枋山鄉公所提供

出身自屏東縣枋山鄉泰博科技公司董事長陳朝旺從2023年起每年春節前夕回饋鄉里發紅包，今年全鄉4890人，每人都能領到1000元到3000元紅包，共發出690萬元。今天大年初三，陳朝旺回故鄉過年，狂發600多個小紅包給鄉親們，分享求學創業甘苦談，鼓勵偏鄉子弟也能開創人生一片天。

枋山鄉長羅金良說，陳朝旺年少時非常辛苦，但很有生意頭腦，就讀國小時捕抓虱目魚苗，一天收入可以達新台幣上千元，從就讀正修工專、台科大，更靠魔術表演賺學費，一路苦讀到台大碩士、台大博士畢業，相當不容易。

正派經營泰博科技在美國、德國與日本等地都有公司，羅金良說，新冠疫情期間，陳朝旺捐贈許多快篩試劑，捐贈金額高達新台幣2億元，堪稱是抗疫關鍵夥伴，陳朝望也長期回饋故鄉枋山鄉不求回報。

回憶起童年，陳朝旺說，父母親的教育就是討海、種田與讀書，更重要的是「吃果子拜樹頭，飲水思源、枋山是永遠的故鄉」，當鄉長羅金良前來拜訪，要為低收入戶、中低收入戶與邊緣戶等尋求協助，他很認同鄉長的拚勁，全力協助。

陳朝旺今年發給全鄉鄉民4890人紅包都已發出，今天大年初三他回到家鄉發小紅包準備600多份200元的小紅包給鄉親，也請大家吃飯湯，並分享他當年的求學創業歷程。

陳朝旺是當年枋山鄉全鄉第一個考上台科大、第一個考上台大碩士、考上台大博士。陳朝旺說明，疫情期間公司有獲利，現已是外銷為導向企業，因此2023年請嘉和社區發展協會代為發放給嘉和社區鄉親每戶新台幣2萬元，首次就發給376戶，共發出752萬元。

為擴及全鄉，陳朝旺將發放工作交由鄉公所負責，2024年發全鄉低收114戶共100.2萬元，中低收108戶共58.4萬元，邊緣戶32人共16萬元，總計174.6萬元，同時，2025年發放全鄉鄉親4954名每人1000元，嘉和居民每人3000元，共發出696.4萬元。

2026年發給全鄉4890名每人1000元，嘉和居民每人3000元，共發出新台幣690萬元，發放紅包金額略為降低是因為人口數微幅下降。羅金良期待，這樣的美談能持續，期盼泰博科技拋磚引玉，讓更多企業共襄盛舉照顧故鄉。

屏東縣枋山鄉長羅金良（前排左三）感謝泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺（前排左四）發紅包回饋故鄉。圖／枋山鄉公所提供
屏東縣枋山鄉長羅金良（前排左三）感謝泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺（前排左四）發紅包回饋故鄉。圖／枋山鄉公所提供
泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺（右三）表示，盼拋磚引玉，呼籲更多企業家，照顧自己故鄉。圖／枋山鄉公所提供
泰博科技股份有限公司董事長陳朝旺（右三）表示，盼拋磚引玉，呼籲更多企業家，照顧自己故鄉。圖／枋山鄉公所提供
屏東縣枋山鄉長羅金良（右四）感謝泰博科技董座陳朝旺（左四）2026年發給全鄉4890人共新台幣690萬元。圖／枋山鄉公所提供
屏東縣枋山鄉長羅金良（右四）感謝泰博科技董座陳朝旺（左四）2026年發給全鄉4890人共新台幣690萬元。圖／枋山鄉公所提供
泰博科技董座陳朝旺（右一）大年初三親自回到枋山鄉送出超過600個小紅包，小紅包每份200元。圖／枋山鄉公所提供
泰博科技董座陳朝旺（右一）大年初三親自回到枋山鄉送出超過600個小紅包，小紅包每份200元。圖／枋山鄉公所提供

紅包 台大 低收入戶 屏東縣

延伸閱讀

馬年紅包招財法！壓歲錢、開工紅包別亂花 做小事就能錢滾錢「馬上發財」

剛畢業工作…孝孫給爺爺奶奶紅包挨罵「犯禁忌」媽媽氣炸掀熱議

不斷更新／2026億馬當先迎財神！大樂透春節加碼20天 大小紅包獎號全看這

數錢數到手軟！大樓保全算錢影片瘋傳 新年住戶發紅包竟多成這樣

相關新聞

出身偏鄉苦讀到台大博士…泰博董座陳朝旺回饋故鄉 初三砸690萬發紅包

出身自屏東縣枋山鄉泰博科技公司董事長陳朝旺從2023年起每年春節前夕回饋鄉里發紅包，今年全鄉4890人，每人都能領到10...

Fumi阿姨初一大曬雄中制服照！網喊：雄中校花回歸 敲碗旗袍照將成真

「Fumi阿姨」過年期間大曬自己回高雄家鄉過年美照，於(15日)小年夜發出高雄暖陽美圖後，在大年初一又再曬出自己回母校雄中的制服照，讓網友大呼：「我的天阿姨居然是雄中的！ 高雄人與有榮焉」、「制伏(服)要交給我吧？」

115大考攻略／選對專業就鑲金 輔導專家帶普高生選科大

國立大學名額有限，近年不少學生也將國立科大納入志願清單，其中資工、電機、工程、半導體相關科系最受關注，未來工作銜接、實習制度與產學合作都被視為優勢；究竟該選擇大學，還是科技大學？升學輔導老師指出，不能只看「分數到了沒」，而是應誠實評估孩子的學習風格、耐心與動機。

教育部5大館所新春優惠 科博館推周五下午免費入館

2026馬年春節假期將至，教育部所屬五大館所－國立海洋科技博物館、國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立科學工藝博...

基隆春節有兒童日間臨托 全市七區室內兒童樂園也可「放電」

春節9天連假今天開始，家長仍有臨時托育需求，基隆市政府為減輕家長的育兒家庭照顧壓力，17日大年初一到20日初四推出「春節...

整理包／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡

圖書館是莘莘學子放學、假日的好去處，也是不少家長和孩子的親子天地，適逢春節連假，圖書館也會休館，讓工作人員過個好年。《聯合新聞網》彙整了全台各縣市的圖書館春節休館時間，希望愛書民眾們不要白跑一趟。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。