Fumi阿姨初一大曬雄中制服照！網喊：雄中校花回歸 敲碗旗袍照將成真
「Fumi阿姨」過年期間大曬自己回高雄家鄉過年美照，於(15日)小年夜發出高雄暖陽美圖後，在大年初一又再曬出自己回母校雄中的制服照，讓網友大呼：「我的天阿姨居然是雄中的！ 高雄人與有榮焉」、「制伏(服)要交給我吧？」
Fumi阿姨於15日小年夜先分享在高雄市區拍攝的生活照，並寫下「南部的陽光真的有點太熱情了！28度」，展現返鄉過節的愉悅心情。到了大年初一，她再度曬出穿著雄中上衣制服，改搭黑色擺褶裙，重返校園拍攝的一系列美照，並寫道：「新的一年，馬上被阿姨制服（開玩笑）」，同時祝福粉絲「新年快樂，祝大家馬上發大財」。
照片中，她身穿雄中的白襯衫，捨棄原本的褲裝改以黑裙代替，站在校園的操場、紅樓及教室外的走廊留影。貼文曝光後，大量粉絲驚呼，原來「Fumi阿姨」除了是台大畢業校友，居然還是南部人及雄中校友，紛紛留言：「我的天！阿姨居然是雄中的！高雄人與有榮焉」、「雄中的傳奇校草」、「雄中校花回歸」，有網友甚至笑稱「錯過阿姨的青春期，更不要錯過阿姨的更年期。」
有網友也在留言區敲碗「小聲說，我要看姨姨穿旗袍」，「Fumi阿姨」則表示：「有計畫了。」
「Fumi阿姨」（本名張姓）為現年25歲的台大高材生。她畢業於高雄中學，隨後考入國立台灣大學外文系。平日喜歡三宅一生（Issey Miyake）等精品服飾，有「優雅小姐姐」之稱，在社群平台上並自稱「Fumi阿姨」，因在北捷博愛座事件中飛踢婦人爆紅。
▪整理／小心罰錢！把握年前最後還書日 全台春節圖書館休館日期看這裡
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。