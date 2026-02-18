Fumi阿姨初一大曬雄中制服照！網喊：雄中校花回歸 敲碗旗袍照將成真

快訊

聯合新聞網／ 綜合報導
「Fumi阿姨」於大年初一大曬雄中母校制服照。 圖／擷自薔栗膠YouTube
「Fumi阿姨」於大年初一大曬雄中母校制服照。 圖／擷自薔栗膠YouTube

「Fumi阿姨」過年期間大曬自己回高雄家鄉過年美照，於(15日)小年夜發出高雄暖陽美圖後，在大年初一又再曬出自己回母校雄中制服照，讓網友大呼：「我的天阿姨居然是雄中的！ 高雄人與有榮焉」、「制伏(服)要交給我吧？」

Fumi阿姨於15日小年夜先分享在高雄市區拍攝的生活照，並寫下「南部的陽光真的有點太熱情了！28度」，展現返鄉過節的愉悅心情。到了大年初一，她再度曬出穿著雄中上衣制服，改搭黑色擺褶裙，重返校園拍攝的一系列美照，並寫道：「新的一年，馬上被阿姨制服（開玩笑）」，同時祝福粉絲「新年快樂，祝大家馬上發大財」。

照片中，她身穿雄中的白襯衫，捨棄原本的褲裝改以黑裙代替，站在校園的操場、紅樓及教室外的走廊留影。貼文曝光後，大量粉絲驚呼，原來「Fumi阿姨」除了是台大畢業校友，居然還是南部人及雄中校友，紛紛留言：「我的天！阿姨居然是雄中的！高雄人與有榮焉」、「雄中的傳奇校草」、「雄中校花回歸」，有網友甚至笑稱「錯過阿姨的青春期，更不要錯過阿姨的更年期。」

有網友也在留言區敲碗「小聲說，我要看姨姨穿旗袍」，「Fumi阿姨」則表示：「有計畫了。」

「Fumi阿姨」（本名張姓）為現年25歲的台大高材生。她畢業於高雄中學，隨後考入國立台灣大學外文系。平日喜歡三宅一生（Issey Miyake）等精品服飾，有「優雅小姐姐」之稱，在社群平台上並自稱「Fumi阿姨」，因在北捷博愛座事件中飛踢婦人爆紅。

由 @isabellathatgirll 發佈
在 Threads 查看

雄中 制服 高雄 初一

