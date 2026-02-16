春節期間環境教育中心多正常開放 親子走春好去處

快訊

中央社／ 台北16日電

教育部今天表示，春節期間各縣市的環境教育中心大多正常開放，歡迎前往走春，親子共同實地體驗與觀察學習，避免長時間玩手機和久坐，維持運動量提升免疫力。

教育部今天發布新聞稿指出，春節期間除了除夕外，其餘時間各地的環境教育中心大都正常開放。例如雪霸國家公園園區都開放，只有遊客中心除夕休館。

雪霸國家公園管理處推廣環境教育，透過「氣候壁畫，認識氣候變遷」課程，讓學生結合科學知識與互動卡牌遊戲，了解氣候變遷的成因、影響及可能的解決方案。

台北市野鳥學會針對國小1至6年級設計6大主題課程，內容涵蓋生態觀察、濕地環境、水循環等議題，學生透過圖畫日記，以圖文方式記錄濕地中最印象深刻的景物，並寫下保護濕地的行動，提升對環境的關懷。

教育部提醒，年節假期身心放鬆，但長時間久坐聊天打牌或低頭玩手機，容易導致肩頸痠痛和體重增加。建議要維持每天30分鐘、每週累積150分鐘的身體活動量，與親朋好友相約戶外走春或近郊健行，有助於保持健康的體態，提升免疫力並遠離疾病。

教育部也呼籲家長，留意孩子吃過多的零食點心，建議維持「均衡飲食」原則，每天都要攝取6大類食物，並選擇以蒸、煮、清燉等減糖、鹽、油的料理方式。

