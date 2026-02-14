教育部5大館所新春優惠 科博館推周五下午免費入館

2026馬年春節假期將至，教育部所屬五大館所－國立海洋科技博物館、國立台灣科學教育館、國立自然科學博物館、國立科學工藝博物館及國立海洋生物博物館，春節均推出相關活動。科博館迎40週年，週五下午免費入館；海科館當月壽星全區免費入館，鼓勵民眾走春。

國立海洋生物博物館今年推出節日入館優惠方案，如當月壽星享全區免費入館、兒童清明連續假期12歲以下兒童享全區免費入館、母親節與父親節享主題館、特展及潮境智能海洋館免費參觀等；國立自然科學博物館慶祝40周年，115年整年推出感恩回饋方案，每週五下午2時至5時，民眾可免費進入展示場，免費參觀經典必看大王魷魚標本、水運儀象台等。

國立海洋科技博物館推出春節限定初二至初五活動，由人氣吉祥物「北火熊」發放限量紅包，並推出「馬上有錢」皮革DIY；初四至初六則推出開運體驗，舉辦「風水輪轉・好運啟航」活動，民眾可挑戰遙控水槳船跑出「8字形」航線，象徵新春好運循環。

國立台灣科學教育館則舉行「歡慶70馬馬咪呀-115丙午年春節特別活動」，科教館化身賽馬場，在3至6樓賽道尋找題目，並在酷卡上寫下答案，全部回答正確即可兌換火馬年限量貼紙、馬年燈籠大禮組。另2月17至22日春節連假期間屬馬專屬優惠，常設展享每張90元優惠價。

國立自然科學博物館則於車籠埔斷層保存園區辦理「新春搶紅包大對抗」活動，只要在益智問答過關斬將，留到最後的參賽者就可以抽紅包；國立科學工藝博物館則推出「口袋神探 勇闖科工館」寒假特別任務，完成任務者可憑學習單兌換限量好禮，成功完成闖關，即可獲得口袋神探特別任務紀念閃卡1組，若再完成現場指定的進階任務，還能加碼獲得專屬紀念胸章。

另外，國立海洋生物博物館則有「海洋魔法派對」，打造魔法展區，以及變裝入館等一系列親子活動。加碼迎新春活動則有生肖屬馬的遊客持車城福安宮馬年錢母，入館現折100元。

教育部呼籲，民眾可多加利用5館通行票或使用文化幣購票消費。更多詳細的開館時間、展覽、活動及優惠，請至各館官網或「MUSE大玩家」活動網站查詢。