春節9天連假今天開始，家長仍有臨時托育需求，基隆市政府為減輕家長的育兒家庭照顧壓力，17日大年初一到20日初四推出「春節兒童日間定點臨時托育服務」，讓家長在返鄉、團聚或臨時行程安排時可獲即時且安心的托育協助。

兒童及少年事務處表示，臨時托育服務每日提供4個送托名額，其中保留1個名額供當天電話預約，家長可將孩子送托至仁愛親子館（基隆市仁愛區光一路28號5樓），收托對象為滿6個月至未滿6歲之幼兒。

收費標準為每小時150元，由專業托育人員照顧，讓家長能放心將孩子交由市府托育體系照護。有需求家長可透過線上申請(https://reurl.cc/Nx2v3e)或致電仁愛親子館洽詢，電話：（02）24319096。

另外，因應連假全市七區室內兒童樂園春節期間，除16日除夕休館外，其餘天數皆正常開放服務，上午8點半到晚間6點，歡迎家長帶小朋友來「放電」，也可以走訪基隆各個景點。各館資訊(https://www.klcg.gov.tw/tw/children/4293.html)，民眾可上系統預約。 基隆春節有兒童日間臨托，全市七區室內兒童樂園也可「放電」。圖／兒童及少年事務處提供