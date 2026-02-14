聽新聞
0:00 / 0:00
環境友善、薪資優勢 越籍白領：來台無文化衝擊
受到少子化、人口高齡化影響，各行各業勞動力漸衰，高等教育亦不例外。佛光大學副校長馬榮遠認為，近年少子化嚴重，外籍生、外籍學者也來填補白領缺口，台灣的制度、環境、薪資仍有優勢。越南籍的外籍生孫金清說，來台生活沒有顯著的文化衝擊，環境友善，確實增加留台意願。
馬榮遠任東華大學副校長時，曾推動數十個國際專班。他以印度學生為例，因社會環境比較凌亂，只要本身具備能力，都會促使其離鄉背井，整體而言，喜歡台灣的環境，當然更喜歡台灣的薪資。
孫金清畢業於台師大研究所。她表示，身邊有朋友曾來台留學後返回越南，認為台灣的社會、生活品質不錯，加上學校提供獎學金，因此決定來台讀書。
孫金清說，台灣與越南文化差異不大，在台灣也能找到越南、泰國餐廳等，台北市的國際化也有諸多外籍學生，並不會因此感到孤單。再者，自己出身越南的胡志明市，台北市相較胡志明市沒有這麼繁忙，又具備書店文化，有利於思考和學習。
孫金清也說，從師大畢業後，已經做了三年的業界工作，希望繼續朝人力資源領域努力，也不排除若有機會，可往學術界發展。
【編輯推薦】
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。