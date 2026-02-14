環境友善、薪資優勢 越籍白領：來台無文化衝擊

受到少子化、人口高齡化影響，各行各業勞動力漸衰，高等教育亦不例外。佛光大學副校長馬榮遠認為，近年少子化嚴重，外籍生、外籍學者也來填補白領缺口，台灣的制度、環境、薪資仍有優勢。越南籍的外籍生孫金清說，來台生活沒有顯著的文化衝擊，環境友善，確實增加留台意願。

馬榮遠任東華大學副校長時，曾推動數十個國際專班。他以印度學生為例，因社會環境比較凌亂，只要本身具備能力，都會促使其離鄉背井，整體而言，喜歡台灣的環境，當然更喜歡台灣的薪資。

孫金清畢業於台師大研究所。她表示，身邊有朋友曾來台留學後返回越南，認為台灣的社會、生活品質不錯，加上學校提供獎學金，因此決定來台讀書。

孫金清說，台灣與越南文化差異不大，在台灣也能找到越南、泰國餐廳等，台北市的國際化也有諸多外籍學生，並不會因此感到孤單。再者，自己出身越南的胡志明市，台北市相較胡志明市沒有這麼繁忙，又具備書店文化，有利於思考和學習。

孫金清也說，從師大畢業後，已經做了三年的業界工作，希望繼續朝人力資源領域努力，也不排除若有機會，可往學術界發展。