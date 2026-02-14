聽新聞
0:00 / 0:00

環境友善、薪資優勢 越籍白領：來台無文化衝擊

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

受到少子化、人口高齡化影響，各行各業勞動力漸衰，高等教育亦不例外。佛光大學副校長馬榮遠認為，近年少子化嚴重，外籍生、外籍學者也來填補白領缺口，台灣的制度、環境、薪資仍有優勢。越南籍的外籍生孫金清說，來台生活沒有顯著的文化衝擊，環境友善，確實增加留台意願。

馬榮遠任東華大學副校長時，曾推動數十個國際專班。他以印度學生為例，因社會環境比較凌亂，只要本身具備能力，都會促使其離鄉背井，整體而言，喜歡台灣的環境，當然更喜歡台灣的薪資。

孫金清畢業於台師大研究所。她表示，身邊有朋友曾來台留學後返回越南，認為台灣的社會、生活品質不錯，加上學校提供獎學金，因此決定來台讀書。

孫金清說，台灣與越南文化差異不大，在台灣也能找到越南、泰國餐廳等，台北市的國際化也有諸多外籍學生，並不會因此感到孤單。再者，自己出身越南的胡志明市，台北市相較胡志明市沒有這麼繁忙，又具備書店文化，有利於思考和學習。

孫金清也說，從師大畢業後，已經做了三年的業界工作，希望繼續朝人力資源領域努力，也不排除若有機會，可往學術界發展。

少子化 高齡化 佛光大學 外籍生 白領 越南 東華大學 台師大

延伸閱讀

印度、越南籍專任教授近5年增 學界缺人南向國家料成高教人才庫

外籍生落地生根 越籍白領：來台沒有文化衝擊

台灣茶葉銷美零關稅 茶農：可提高競爭力

拓凱三主軸 力拚成長

相關新聞

待遇、福利優於母國！東南亞學生留台任職 補大學師資缺

越南、印尼等國近年已成為台灣大專校院境外生前兩大生原國。大學端指出，東南亞國家學生來台讀書後多具有強烈的留台意願，且台灣...

延退者增加 公立大學正教授7成逾55歲

根據國家實驗研究院「國內不同性質大專校院教師年齡與職級分布情況」指出，以公立大學為例，正教授五十五歲以上占比達百分之七十...

環境友善、薪資優勢 越籍白領：來台無文化衝擊

受到少子化、人口高齡化影響，各行各業勞動力漸衰，高等教育亦不例外。佛光大學副校長馬榮遠認為，近年少子化嚴重，外籍生、外籍...

美牛開放引校園午餐食安疑慮 團膳業籲政府加強稽查

美國牛肉開放絞肉及部分內臟進口，引發家長關心學校午餐食安把關可能出現漏洞。高雄團膳業者說，肉品都有CAS認證標章，若要避...

深化智慧醫療與日本長照實務 元培醫管系大阪移地學習

這不是一般的日本旅行！今年寒假，元培醫事科技大學醫務管理系所學生參加「國際實戰課」，赴日本大阪展開「智慧醫療與長照制度」...

公部門核付延宕成常態 客委會專案計畫教師鐘點費「欠過年」

年關將近，但是全國教育產業總工會接獲教師陳情，指參與客語結合12年國教行政人員配合減課專案，一學期課程已經上完，都快過年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。