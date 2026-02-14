聽新聞
0:00 / 0:00

延退者增加 公立大學正教授7成逾55歲

聯合報／ 記者許維寧／台北報導

根據國家實驗研究院「國內不同性質大專校院教師年齡與職級分布情況」指出，以公立大學為例，正教授五十五歲以上占比達百分之七十三。學界指出，九○年代海歸學者們近年面臨退休，預計未來十至廿年將迎來退休潮，學界因應人才稀缺難題，除聘請外籍教師，也有不少資深學者延退，甚至延至七十歲仍繼續幫忙校務。

國研院統計一○九至一一四年不同性質大專校院教師年齡與職級結構，無論是公私立大學或科大，五十五歲以上正教授年齡占比均提升。以公立大學為例，一○九年五十五歲以上正教授占比已達百分之六十六，一一四年更提升至百分之七十三。

靜宜大學監察人陳振貴當年即是選擇延後退休。他表示，各大學有各領域具代表性教授，通常學校會經教評會審議讓部分人才稀缺、仍有研究需求的教授延退，或以終身講座教授、特聘教授、名譽教授方式禮聘，若學校同意，最多可聘至年滿七十五歲。

近年如中央大學前校長周景揚、現任台師大校長吳正己，都是近七十歲年齡完成任期。長庚大學校長湯明哲表示，預計未來十年，有四分之一教授退休，台灣當前問題是沒人要讀博士，祭出百萬獎學金也很難吸引；再者，少子化下不易開缺，薪水也差強人意，讓學生認為不如去業界上班。

中國科大校長陳振遠說，大學應一同針對環境、區域變化思考，是否能與高科技業雙邊合聘，及工程師若五十歲「財富自由」後退休，讓其願意支援大專校院，以彌補人才斷層。

公立大學 教師 退休 靜宜大學 中央大學 台師大 長庚大學

延伸閱讀

印度、越南籍專任教授近5年增 學界缺人南向國家料成高教人才庫

人才荒…學界延後退休者眾 公立大學正教授7成逾55歲

私立大學教職員月退俸僅2萬多元 高教工會偕逾500人連署籲改革

助大專校院改善身心障礙學生友善環境 教育部兩年補助8520萬

相關新聞

美牛開放引校園午餐食安疑慮 團膳業籲政府加強稽查

美國牛肉開放絞肉及部分內臟進口，引發家長關心學校午餐食安把關可能出現漏洞。高雄團膳業者說，肉品都有CAS認證標章，若要避...

待遇、福利優於母國！東南亞學生留台任職 補大學師資缺

越南、印尼等國近年已成為台灣大專校院境外生前兩大生原國。大學端指出，東南亞國家學生來台讀書後多具有強烈的留台意願，且台灣...

延退者增加 公立大學正教授7成逾55歲

根據國家實驗研究院「國內不同性質大專校院教師年齡與職級分布情況」指出，以公立大學為例，正教授五十五歲以上占比達百分之七十...

環境友善、薪資優勢 越籍白領：來台無文化衝擊

受到少子化、人口高齡化影響，各行各業勞動力漸衰，高等教育亦不例外。佛光大學副校長馬榮遠認為，近年少子化嚴重，外籍生、外籍...

深化智慧醫療與日本長照實務 元培醫管系大阪移地學習

這不是一般的日本旅行！今年寒假，元培醫事科技大學醫務管理系所學生參加「國際實戰課」，赴日本大阪展開「智慧醫療與長照制度」...

公部門核付延宕成常態 客委會專案計畫教師鐘點費「欠過年」

年關將近，但是全國教育產業總工會接獲教師陳情，指參與客語結合12年國教行政人員配合減課專案，一學期課程已經上完，都快過年...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。