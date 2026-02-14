待遇、福利優於母國！東南亞學生留台任職 補大學師資缺
越南、印尼等國近年已成為台灣大專校院境外生前兩大生原國。大學端指出，東南亞國家學生來台讀書後多具有強烈的留台意願，且台灣職場待遇、福利仍優於母國，加上國內大專校院缺師資，預料東南亞籍學者將成為各大學師資聘任來源。教育部數據也顯示，近五學年來越南、印尼、印度籍專任教師數均上揚。
據教育部統計，一○九至一一三學年間，印度、印尼、越南等國大專校院專任教師數持續上升，其中印度籍教師從卅七人，增為五十八人，越南籍則從卅人增為六十九人，印尼籍從十四人增至廿七人。
元智大學校長廖慶榮說，東南亞籍博士生因熟悉台灣環境，再加上生活與工作條件對應母國仍相當不錯，留台從事教職意願相當高，由於東南亞來台學生眾多，預計未來將成台灣各大學教師的聘任來源。
廖慶榮表示，近年國內資訊與電機、電子等領域聘任東南亞籍學者情況明顯增加，原因在於上述領域已難以聘得本國籍學者。以元智為例，目前有來自十六國、四十二位專任外籍教師，占全校教師總數約百分之十四。
中原大學資管系教授皮世明說，台灣資通訊領域面臨學生不願讀博士、不願從事教職的瓶頸，因此近年如電機、機械、工業工程等乃至於商學院科系，多有聘任東南亞籍甚至中亞籍學者，況且聘外籍師還能算入國際化指標，聘請東南亞籍學者，儼然是當下較容易的選擇。
台科大電子工程系教授呂政修表示，以自身的實驗室為例，過去就有數名印尼籍學生回母國任教，但印尼助理教授級即便加計鐘點，月薪僅台幣一萬多元，由於近年如工程、電資學院科系甚至退休教授比新進教授還多，確實也想過，應能將優秀的博士留在台灣服務。
呂政修指出，推動國際化需磨合期，如口音等狀況可透過再次說明、適度的肢體語言等加以克服。近年台科大也有印度裔教師自行舉辦mini workshop，願意和實驗室學生進一步互動，有無投入心力於教學更重要。
延伸閱讀
