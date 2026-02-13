外籍生落地生根 越籍白領：來台沒有文化衝擊

國內近年面臨少子化、人口高齡化趨勢，各行各業勞動力漸衰，高等教育亦不例外。佛光大學副校長馬榮遠指出，台灣已歷過數個階段外籍人士來台落戶，從早期的大陸新娘再到東南亞籍配偶，近年少子化嚴重，外籍生、外籍學者也來填補白領缺口，台灣的制度、環境、薪資仍有優勢。越南籍人士則坦言，來台生活沒有顯著的文化衝擊，環境亦堪稱友善。

馬榮遠任東華大學副校長時曾推動數十個國際專班。他談到，少子化下外籍生、外籍學者逐漸來台，以印度學生為例，因社會環境比較凌亂，只要本身具備能力，都會促使其離鄉背井，整體而言，喜歡台灣的環境，「當然更喜歡台灣的薪資。」

馬榮遠也談到，文化、口音等其實到頭來多不是問題，可以慢慢克服。如校內曾疑惑，部分國籍人士在學校甚至社會上會不停地爭取權益、不停去要，在於當事人的國家通常人口眾多或效率不佳，「在當地社會，不用這種態度根本爭取不到權益。」但久而久之，外籍人士也會知道台灣講效率也講信用，環境還是能吸引到外籍白領，「只是我們自己不太知道。」

越南籍人士孫金清畢業於國立台灣師範大學研究所，她表示，身邊有朋友曾來台留學後返回越南，經聊天後分享，認為台灣的社會、生活品質不錯，加上學校提供獎學金，而自己也確實需要獎學金一圓留學夢。

孫金清談到，台灣與越南的文化差異不大，「我覺得可以接受。」在台灣也能找到越南、泰國餐廳等，以及台北市的國際化也有諸多外籍學生，並不會因此感到孤單；再者，自己出身越南的胡志明市，台北市相較胡志明市沒有這麼繁忙，加上具備書店文化，有利於思考和學習。

孫金清也說，從師大畢業後已經做了三年的業界工作，希望繼續朝人力資源領域努力，也不排除若有機會，可往學術界發展。