人才荒…學界延後退休者眾 公立大學正教授7成逾55歲

根據國家實驗研究院「國內不同性質大專校院教師年齡與職級分布情況」指出，以公立大學為例，正教授55歲以上佔比已達73%，學界直言，90年代海歸學者們近年都面臨退休，預計未來10至20年將迎來一波退休潮，學界因應人才稀缺難題，近年聘請外籍教師，也有不少資深學者延退，延至70歲繼續幫忙學校校務。

國研院統計109至114年不同性質大專校院教師年齡與職級結構，無論是公私立大學或科大，55歲以上正教授年齡佔比均提升。以公立大學為例，109年55歲以上正教授佔比已達66%，114年更提升至73％。

靜宜大學監察人陳振貴當年延後退休，完成實踐大學校長任期。他談到，各大學有各領域具代表性的教授，通常學校會經教評會審議讓部分人才稀缺、仍有研究需求的教授延退，或以終身講座教授、特聘教授、名譽教授方式禮聘，就是讓其回到學校再幫忙。

陳振貴也說，又教育部對績優大學一定比率教授年齡可逐年延長至70歲，若學校同意，最多可以聘至年滿75歲，繼續為學校服務。

近年如前中央大學校長周景揚、現任台師大校長吳正己，都以近70歲年齡完成任期。長庚大學校長湯明哲表示，預計未來10年有四分之一教授可能退休，台灣當前問題是沒有人要讀博士，多數學生只想讀碩士，祭出百萬獎學金也很難吸引到人，再者，少子化下不易開缺，或開缺薪水也差強人意，學生覺得不如去業界上班。

中國科大校長陳振遠表示，既然以後沒人教書，大學應一同針對當前環境、區域變化思考，如大學是否能與高科技業雙邊合聘，以及工程師若50歲「財富自由」後退休，讓其願意回頭支援大專校院，以彌補未來人才斷層。