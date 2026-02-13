美牛開放引校園午餐食安疑慮 團膳業籲政府加強稽查

美國牛肉開放絞肉及部分內臟進口，引發家長關心學校午餐食安把關可能出現漏洞。高雄團膳業者說，肉品都有CAS認證標章，若要避免混入進口肉，政府應加強稽查；高市教育局表示，教育部2020年函示各級學校供應的膳食，一律只能使用國內豬肉與牛肉，不得使用進口肉品，若廠商違規將扣款、裁罰，最重祭出終止合約。

高市教育局指出，市府已將學校午餐僅能使用國產豬肉、牛肉含生鮮及加工品，明確寫入午餐手冊與採購契約範本，若廠商未依規定供貨，將依契約規定進行扣款、裁罰，情節重大者甚至可終止合約。

市府每年會同衛生局、農業局進行午餐聯合稽查，重點查核畜產品出貨單據與食材來源，從源頭把關，確保學校午餐食材安全無虞。

另已加強學校午餐驗收人員的專業訓練，要求依食品標示規定落實查驗，若發現任何疑慮，會立即通報衛生局查處。

此外，透過教育部校園食材登錄平台建立食材登錄與查核機制，要求業者自律並提供安全食材，提升家長與師生對學校供餐的信任。

營養午餐肉品都循規定與標章制度辦理，包括CAS等認證標章作為採購依據，不過仍有家長關心，肉品是否可能造假，混入其他來源肉品，造成食安疑慮。

一間專營學校桶餐團膳業者說，國產肉品供應流程嚴謹，從來源、驗收到文件查核都有一定程序，多數合作廠商也都是長期配合、建立在互信基礎上，基本上不會出現混入其他肉品的情況。

也有團膳業者強調，即便真的發生問題，也不能歸咎單一環節，而是要回到供應鏈與查核機制，強化稽查，降低食安風險。