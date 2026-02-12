首屆魏明光新聞獎入圍名單揭曉 聯合報2項入圍
首屆「魏明光新聞獎」今揭曉入圍名單，聯合報共有2件作品入圍，從76件提案中脫穎而出。聯合報新聞部新聞營運中心提案的「抵達現場：國際新聞共創計畫」入圍探索獎；聯合報健康事業部提案的「超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐 Knowledge to Action（KTA）」則入圍倡議獎。最終獲獎名單將於4月22日公布。
此獎項競爭激烈，聯合報入圍作品「抵達現場：國際新聞共創計畫」提案團隊為新聞營運中心總監林秀姿、執行副總監洪欣慈、調查記者林奐成、與數位製作團隊許珮絨、蔡佩蓉、林雨荷。預計前進第一線國際新聞現場，並與跨國媒體組織協作，透過整合彼此優勢，降低採訪門檻，同時提升報導深度與多元性，將現場的調查採訪帶回台灣，並透過創新數位說故事，展現新聞在AI時代不能被取代的價值。
聯合報健康事業部提案的「超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐 Knowledge to Action（KTA）」則是看到隨著台灣邁入超高齡社會，失智症所帶來的影響已超越醫療層面，牽動家庭照顧、勞動力結構、社會支持與公共資源配置。計畫預計以失智預防為主題，導入Knowledge to Action（KTA）架構，探討新聞如何不僅提升識能，更能直接介入行動層次。
「魏明光新聞獎」由政大新聞系校友魏明光捐助1500萬美元（約新台幣4.8億元）創立，旨在鼓勵具公共使命、專業深度與創新精神的新聞實踐，推動台灣新聞產製環境與專業公信力的提升。獎項分為兩大類別，「倡議獎」支持提升新聞品質與影響力的創新計畫，如深度報導、制度改革、公共參與機制等；「探索獎」則鼓勵新聞人拓展國際視野，透過海外進修、實習或跨國新聞合作建立專業經驗和跨國網絡。兩獎項最終將各選出2至5件獲獎計畫，每個計畫最高補助金額為新台幣250萬元，在國內新聞類獎項中極具規模。
主辦單位表示，首屆獎項共收到76件提案，包括倡議獎46件、探索獎30件。經專業評審團嚴謹審議與充分討論，選出入圍提案，共有19組深具社會影響力的計畫脫穎而出，進入決選階段。
首屆魏明光新聞獎頒獎典禮預計將於4月22日舉行，屆時將公布最終得獎計畫，並啟動為期一年的執行期。
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。