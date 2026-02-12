首屆魏明光新聞獎入圍名單揭曉 聯合報2項入圍

快訊

聯合報／ 記者洪欣慈／台北即時報導
由政大新聞系校友魏明光創立的「魏明光新聞獎」今揭曉首屆入圍名單，聯合報共有2件作品入圍。圖／政大提供
由政大新聞系校友魏明光創立的「魏明光新聞獎」今揭曉首屆入圍名單，聯合報共有2件作品入圍。圖／政大提供

首屆「魏明光新聞獎」今揭曉入圍名單，聯合報共有2件作品入圍，從76件提案中脫穎而出。聯合報新聞部新聞營運中心提案的「抵達現場：國際新聞共創計畫」入圍探索獎；聯合報健康事業部提案的「超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐 Knowledge to Action（KTA）」則入圍倡議獎。最終獲獎名單將於4月22日公布。

此獎項競爭激烈，聯合報入圍作品「抵達現場：國際新聞共創計畫」提案團隊為新聞營運中心總監林秀姿、執行副總監洪欣慈、調查記者林奐成、與數位製作團隊許珮絨、蔡佩蓉、林雨荷。預計前進第一線國際新聞現場，並與跨國媒體組織協作，透過整合彼此優勢，降低採訪門檻，同時提升報導深度與多元性，將現場的調查採訪帶回台灣，並透過創新數位說故事，展現新聞在AI時代不能被取代的價值。

聯合報健康事業部提案的「超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐 Knowledge to Action（KTA）」則是看到隨著台灣邁入超高齡社會，失智症所帶來的影響已超越醫療層面，牽動家庭照顧、勞動力結構、社會支持與公共資源配置。計畫預計以失智預防為主題，導入Knowledge to Action（KTA）架構，探討新聞如何不僅提升識能，更能直接介入行動層次。

「魏明光新聞獎」由政大新聞系校友魏明光捐助1500萬美元（約新台幣4.8億元）創立，旨在鼓勵具公共使命、專業深度與創新精神的新聞實踐，推動台灣新聞產製環境與專業公信力的提升。獎項分為兩大類別，「倡議獎」支持提升新聞品質與影響力的創新計畫，如深度報導、制度改革、公共參與機制等；「探索獎」則鼓勵新聞人拓展國際視野，透過海外進修、實習或跨國新聞合作建立專業經驗和跨國網絡。兩獎項最終將各選出2至5件獲獎計畫，每個計畫最高補助金額為新台幣250萬元，在國內新聞類獎項中極具規模。

主辦單位表示，首屆獎項共收到76件提案，包括倡議獎46件、探索獎30件。經專業評審團嚴謹審議與充分討論，選出入圍提案，共有19組深具社會影響力的計畫脫穎而出，進入決選階段。

首屆魏明光新聞獎頒獎典禮預計將於4月22日舉行，屆時將公布最終得獎計畫，並啟動為期一年的執行期。

