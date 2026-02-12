不當對待零容忍 新北宣布幼兒園監視影像保存延長至30天
為營造親師共好、互信的幼教環境，新北市教育局今邀集幼教集團與團體、家長會、教師會及校長協會，辦理「新北幼教五力共盟守護孩童」宣言簽署活動，宣示不當對待事件零容忍，並同步宣布推動數位化內部預警機制及監視系統補助政策，自115學年度起，將幼兒園影像保存期限由現行14天延長至30天。
教育局長張明文表示，守護每一位孩子的安全成長，是幼教最基本、也最重要的責任。家長把孩子交付幼教現場，是一份高度信任。面對幼教現場日益複雜的照顧與管理挑戰，市府希望透過凝聚幼教現場、親師與行政端的共識，建立清楚、可依循的守護機制，讓幼教人員安心教學、家長放心托付，也為社會提供穩定支持。
張明文今與20個幼教集團與團體、家長、教師及校長共五方代表，共同宣讀「三大守護宣言」，包含推動正向管教與情緒教育，拒絕任何形式暴力，用尊重引導孩子探索世界。建立良好的親師溝通機制，作為親師互信的後盾，共築安全防護網。持續投入增能培訓，聘用合格教保人員、維持合宜師生比，確保守護者具備專業與熱忱。
此外，新北也同步推動制度配套。針對園所經營與照護風險，教育局推動智慧化預警機制，透過數據分析提示風險徵兆，協助幼兒園及早覺察、即時調整；在安全措施方面，預計今年4月公布監視系統優化補助計畫，鼓勵園所裝設或更新設備，並延長影像保存期限至30天，讓關鍵時刻的事實得以完整釐清，也成為親師互信的重要依據。
教育局強調，守護幼兒需要社會同心協力。新北持續投入資源，從行政減量、特教支持到設備補助，與幼教現場並肩同行；透過教保機構的自律管理、專業增能與科技輔助三管齊下，讓孩子在愛與尊重中安心學習、健康成長。
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。