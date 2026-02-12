不當對待零容忍 新北宣布幼兒園監視影像保存延長至30天

快訊

聯合報／ 記者江婉儀／新北即時報導
新北市教育局將於今年4月公布監視系統優化補助計畫，鼓勵園所裝設或更新設備，並延長影像保存期限至30天。圖／新北市教育局提供
為營造親師共好、互信的幼教環境，新北教育局今邀集幼教集團與團體、家長會、教師會及校長協會，辦理「新北幼教五力共盟守護孩童」宣言簽署活動，宣示不當對待事件零容忍，並同步宣布推動數位化內部預警機制及監視系統補助政策，自115學年度起，將幼兒園影像保存期限由現行14天延長至30天。

教育局長張明文表示，守護每一位孩子的安全成長，是幼教最基本、也最重要的責任。家長把孩子交付幼教現場，是一份高度信任。面對幼教現場日益複雜的照顧與管理挑戰，市府希望透過凝聚幼教現場、親師與行政端的共識，建立清楚、可依循的守護機制，讓幼教人員安心教學、家長放心托付，也為社會提供穩定支持。

張明文今與20個幼教集團與團體、家長、教師及校長共五方代表，共同宣讀「三大守護宣言」，包含推動正向管教與情緒教育，拒絕任何形式暴力，用尊重引導孩子探索世界。建立良好的親師溝通機制，作為親師互信的後盾，共築安全防護網。持續投入增能培訓，聘用合格教保人員、維持合宜師生比，確保守護者具備專業與熱忱。

此外，新北也同步推動制度配套。針對園所經營與照護風險，教育局推動智慧化預警機制，透過數據分析提示風險徵兆，協助幼兒園及早覺察、即時調整；在安全措施方面，預計今年4月公布監視系統優化補助計畫，鼓勵園所裝設或更新設備，並延長影像保存期限至30天，讓關鍵時刻的事實得以完整釐清，也成為親師互信的重要依據。

教育局強調，守護幼兒需要社會同心協力。新北持續投入資源，從行政減量、特教支持到設備補助，與幼教現場並肩同行；透過教保機構的自律管理、專業增能與科技輔助三管齊下，讓孩子在愛與尊重中安心學習、健康成長。

