政大首屆「魏明光新聞獎」入選名單揭曉 聯合報2項提案入圍

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
政大新聞系校友魏明光（右）在美經商有成，願意捐贈1500萬美金予政治大學。除了增設全校性獎學金外，也期盼設立傑出新聞傳播獎、傑出新聞傳播講座。記者胡經周／攝影
政大新聞系校友魏明光（右）在美經商有成，願意捐贈1500萬美金予政治大學。除了增設全校性獎學金外，也期盼設立傑出新聞傳播獎、傑出新聞傳播講座。記者胡經周／攝影

國立政治大學新聞系校友魏明光先生捐助1500萬美金、約新台幣4.8億，成立「魏明光新聞獎」，今天正式揭曉首屆入選名單。共19組計畫入選，聯合報以「超高齡社會元年來臨：新聞媒體驅動失智預防識能到賦能實踐 Knowledge to Action（KTA）」入選倡議獎；「抵達現場：國際新聞共創計畫」則入選探索獎。

本次入選名單分為兩大類，「倡議獎」由入選者提出具體改革方案，目標是驅動社會進步與經營翻修；「探索獎」則鼓勵新聞人進修提升專業力，走出台灣和國際接軌。將於4月22日頒獎典禮公布獲獎最終名單。

政大表示，魏明光新聞獎不比拚「過去式」的既有新聞報導作品，而是鎖定「未來式」的新聞轉型或探索計劃，鼓勵新聞業勇於創新及致力提升品質。本次收到76件提案，包括倡議獎46件，探索獎30件，經過評審團審議與充分討論，選出入圍提案，共有19組深具社會影響力的計畫脫穎而出，進入決選階段。

政大指出，不同於多數新聞獎項，該獎從頒獎變成投資，最鮮明的獨特性在於提案制」：在作品完成後給予褒揚，並希望完成成果後，再和新聞界分享交流。該獎項更像新聞界的創業投資或研究基金，入選者提出具備前瞻深度且需長期投入心力的計畫，獲得獎金挹注後，有一年時間將藍圖具現化。

「魏明光新聞獎」設獎動機為回應當前媒體環境的困境與挑戰。即時新聞與流量壓力下，記者往往缺乏資源與時間進行耗時專業的新聞工作；魏明光新聞獎盼為新聞人買下時間，讓具備公共價值的議題或專業得以發揮、獲得應有的深耕空間，希望推動變革回到新聞專業初衷。

設獎人魏明光盼為台灣新聞重新種下專業的種子。他表示，只有當新聞工作者沒有後顧之憂進行報導，新聞專業的尊嚴和社會信任才可能重建。

