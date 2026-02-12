回響／教育部擬修法放寬教程學分抵認 教團批：稀釋專業、病急亂投醫
針對教育部近日研議修正「大學設立師資培育中心辦法」，擬放寬師培學分可折抵大學主修、輔修或通識學分之「一魚多吃」政策。全國高級中等學校教育產業工會今表示，教育部此舉完全是病急亂投醫，不僅讓未來教師的專業性遭質疑，更稀釋師資培育的專業價值。教育現場缺的從來不是「修課人數」，而是優秀人才不願入教職的結構性困局。
本報今報導中小學師資荒嚴峻，教育部預告修正「大學設立師資培育中心辦法」，擬讓設有師資培育中心的大學，可自行增訂教育專業課程科目與學分數，折抵主修、輔修學士課程與學分，如抵認自由學分、通識學分等。但學界憂心，教育部此舉代表不再認為師培課程是嚴格的專業，無助於解決缺師的根本問題。
全中教表示，國內領有教師證書但未進入教職的「儲備教師」高達7.5萬人，數據揭露教育現場缺的不是師資培育的管道，而是留住人才的拉力。教育部試圖透過學分抵免、減輕修課負擔來吸引大學生，完全是診斷錯誤，當前優秀青年對教職卻步，並非因為多修幾個學分太累，而是看到前輩們在校園內身心俱疲。
全中教談到，教育部若一昧增加修習學分的便利性，最終只會製造更多「有證不教」的流浪教師，根本無法改善優秀年輕人不願投入教職的現況。
全中教也強調，師資培育是一項嚴謹的專業訓練，教育部若將師培課程定位為「沒興趣就當通識抵免」，無異於自貶專業，向社會宣告師培專業門檻極低，不僅無法解決師資荒，更可能因為選拔標準鬆動，導致未來教育品質的隱憂。
全中教也指出目前教師正面臨五大困境，包括薪資水準長期低落，教師薪資成長幅度長年追不上物價與產業行情，優秀人才自然流向民間；再者，除了教學教師還需承擔大量行政庶務，如同高級雜工；以及管教權萎縮、法律責任增加，都讓職場環境變得極度不友善；又108課綱下教師備課負擔倍增，導致「超鐘點」成為校園常態，長期下來筋疲力竭；加上高中職班級人數仍居高不下，高人數壓力下還要落實個別化輔導，無異於緣木求魚。
全中教呼籲，教育部實則應全面調整教師薪資、建立合理的薪資成長機制；降低班級人數與基本鐘點，讓教師有充足的時間與精力落實108課綱的精神。
教育部今天回應指出，不會降低核心專業能力要求，而是提供更多元機會，讓學生投入教職的時間點更有彈性。如今學生投入教職志向的時間點已不同於過往，修法有助於鼓勵學生接觸師培課程。另外，草案降低部分類科的學分下限，先前已多次召集專家學者、大學代表開會取得共識，學分數是最低門檻，大學仍可依照專業發展特色規劃課程。
▪學測閱卷提報931件違規 考生用化學結構式、座標畫笑臉都被扣一級分
▪「我有填嗎？」他錄取物理系懷疑是父偷改志願 入學後刻板印象大逆轉
▪司法特考生遭家人語言暴力…求助紓壓方法 網建議：物理區隔
▪只能選教職？頂大生迷茫「純數學系」畢業出路 建議跨域搭AI順風車
▪學測成績2月25日放榜…兒想重考家長喊「浪費時間」被勸：不是壞事
▪5歲兒會算小四數學！「神童」教育最大關卡是人際關係 網：別跳級
▪清大提醒「永遠不要相信新竹的交通」偷酸隔壁校？陽明交大笑回了
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。