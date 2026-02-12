回響／教育部擬修法放寬教程學分抵認 教團批：稀釋專業、病急亂投醫

針對教育部近日研議修正「大學設立師資培育中心辦法」，擬放寬師培學分可折抵大學主修、輔修或通識學分之「一魚多吃」政策。全國高級中等學校教育產業工會今表示，教育部此舉完全是病急亂投醫，不僅讓未來教師的專業性遭質疑，更稀釋師資培育的專業價值。教育現場缺的從來不是「修課人數」，而是優秀人才不願入教職的結構性困局。

本報今報導中小學師資荒嚴峻，教育部預告修正「大學設立師資培育中心辦法」，擬讓設有師資培育中心的大學，可自行增訂教育專業課程科目與學分數，折抵主修、輔修學士課程與學分，如抵認自由學分、通識學分等。但學界憂心，教育部此舉代表不再認為師培課程是嚴格的專業，無助於解決缺師的根本問題。

全中教表示，國內領有教師證書但未進入教職的「儲備教師」高達7.5萬人，數據揭露教育現場缺的不是師資培育的管道，而是留住人才的拉力。教育部試圖透過學分抵免、減輕修課負擔來吸引大學生，完全是診斷錯誤，當前優秀青年對教職卻步，並非因為多修幾個學分太累，而是看到前輩們在校園內身心俱疲。

全中教談到，教育部若一昧增加修習學分的便利性，最終只會製造更多「有證不教」的流浪教師，根本無法改善優秀年輕人不願投入教職的現況。

全中教也強調，師資培育是一項嚴謹的專業訓練，教育部若將師培課程定位為「沒興趣就當通識抵免」，無異於自貶專業，向社會宣告師培專業門檻極低，不僅無法解決師資荒，更可能因為選拔標準鬆動，導致未來教育品質的隱憂。

全中教也指出目前教師正面臨五大困境，包括薪資水準長期低落，教師薪資成長幅度長年追不上物價與產業行情，優秀人才自然流向民間；再者，除了教學教師還需承擔大量行政庶務，如同高級雜工；以及管教權萎縮、法律責任增加，都讓職場環境變得極度不友善；又108課綱下教師備課負擔倍增，導致「超鐘點」成為校園常態，長期下來筋疲力竭；加上高中職班級人數仍居高不下，高人數壓力下還要落實個別化輔導，無異於緣木求魚。

全中教呼籲，教育部實則應全面調整教師薪資、建立合理的薪資成長機制；降低班級人數與基本鐘點，讓教師有充足的時間與精力落實108課綱的精神。

教育部今天回應指出，不會降低核心專業能力要求，而是提供更多元機會，讓學生投入教職的時間點更有彈性。如今學生投入教職志向的時間點已不同於過往，修法有助於鼓勵學生接觸師培課程。另外，草案降低部分類科的學分下限，先前已多次召集專家學者、大學代表開會取得共識，學分數是最低門檻，大學仍可依照專業發展特色規劃課程。