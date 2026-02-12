內化型青少年上網易攀比 董氏籲家長留意社群風險

快訊

中央社／ 台北12日電

寒假展開，青少年上網時間增加，董氏基金會引用國際研究指出，有焦慮、憂鬱等「內化型」心理健康狀況青少年，在網路上與他人做比較的高達48%，比健康者高一倍，籲家長多留意，防孩子在網路世界受傷更深。

董氏基金會引用2025年5月「自然人類行為期刊」的一份研究，此研究由劍橋大學認知與腦科學專家以3340名11至19歲青少年為對象，分析2017年英國國家醫療服務體系數位平台（NHS Digital）的全國性資料，探討不同心理健康狀況的青少年在社群媒體上的使用差異。

董氏基金會透過新聞稿指出，患有焦慮、憂鬱等「內化型 （internalizing）」心理健康狀況的青少年，發生「社會比較」即在網路上拿自己與他人比較，比例高達48%，比沒有心理健康問題的青少年高一倍。

此外，這群青少年更容易因按讚或留言等互動產生情緒波動，在控制使用時間上較困難，且較不願意在網路上誠實表達情緒。

衛生福利部桃園療養院兒童青少年精神科醫師陳質采認為，該研究也呼應了臨床的觀察，內化型心理問題的青少年傾向將社群媒體視為主要社交版圖，但其心理狀態更容易受互動影響，如按讚數波動可能加重其心理症狀。她建議親師應了解社群互動風險，協助青少年避免在網路世界受傷。

董氏基金會心理衛生中心主任葉雅馨提醒，社群與即時通訊已是青少年日常。家長若發現孩子出現熬夜失眠、忽略用餐、甚至拒學等極端行為，應視為警訊，而非單純歸類為「青春期叛逆」；家長應主動接觸青少年流行的平台如Threads（脆）、小紅書、抖音或熱門遊戲，將其轉化為溝通橋樑，避免產生代溝。

針對性格內向、易在網路取暖的孩子，葉雅馨建議家長可邀請孩子朋友來家作客，在不建立「監督系統」的前提下貼近其社交圈。若親子互信不足，可尋求孩子信任的親友、老師或學長姐擔任溝通橋樑；只要抱持接納態度，孩子就能感受到支持，進而建立健康的數位使用習慣。

青少年 網路 社群媒體

