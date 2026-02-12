全球經濟定錨關鍵年 新加坡國立大學EMBA戰略論壇3月7日台北登場

在地緣政治升溫、供應鏈重構與科技競爭白熱化的關鍵時刻，企業的下一步，不只是成長，而是「視野」。誰能看清趨勢？誰能提前部署？誰能在不確定中創造機會？

亞洲頂尖學府—新加坡國立大學（NUS）商學院，將於2026年3月7日（週六）下午2時，於台北政大公企中心舉辦「2026新加坡國立大學EMBA大師公開課暨圓桌論壇（台北專場）」，以全球視野結合華人企業實戰經驗，為台灣企業領導人、接班人與高階主管，提供一次高度濃縮的全球思維升級機會。

本次活動最大亮點，由新加坡國立大學商學院教務長講席教授暨EMBA學術主任傅強教授主講「2026全球經濟展望」。傅強教授長期研究全球經濟與地緣政治，深諳產業變局。面對美元政策轉向、中美競逐、東協崛起與科技革命加速，他將從宏觀趨勢與產業重組切入，解析未來兩至三年的關鍵變數與企業布局機會，協助領導者在動盪中看清方向、提前部署。

本次論壇更安排圓桌對談，主題聚焦「全球不確定性下，華人企業家的前行之道」，邀請三位來自不同產業的新加坡國立大學EMBA校友現身說法，分享從實戰中淬鍊出的轉型智慧。

第一位是新國大EMBA第22班校友、世界麵包冠軍吳寶春。從職人到國際品牌創辦人，他將台灣烘焙推向世界舞台。面對全球競爭與品牌升級挑戰，他透過到新加坡國立大學進修強化策略視野，分享如何在擴張與國際布局中，將專業精神轉化為企業長期競爭力。

第二位講者為新國大EMBA第33班學員、灃食教育基金會董事長暨執行長林芳燕。她也是前天下文化與遠見行銷部總經理，長期深耕出版媒體業，她將從企業文化、團隊韌性與接班布局出發，解析企業如何在變局中透過學習升級，打造永續成長動能。

第三位講者為新國大EMBA第34班學員、GA黃金甲品牌創辦人林明樟。橫跨金融與品牌經營，他將分享在市場波動下，如何透過策略重整與資本思維，提升決策效率與企業價值。

新加坡國立大學商學院長年名列亞洲頂尖學府，EMBA課程結合全球模組與亞洲實戰，匯聚各國企業領袖。對台灣企業主與接班人而言，這不只是學位，更是接軌國際決策圈的關鍵平台。

2026年將是全球經濟重新定錨的重要轉折點，唯有提前布局、升級視野，方能掌握未來五年成長動能。3月7日論壇不僅是一堂公開課，更是一場高階領導人的戰略對焦。

席次有限，誠摯邀請企業主、接班人與高階領袖即刻報名親臨現場，與亞洲頂尖學府教授與優秀企業家面對面交流。

