百億海外圓夢計畫邁入第二年 蕭美琴鼓勵青年「我也失敗過很多次」

教育部青年發展署推動「青年百億海外圓夢基金計畫」，今年邁入第二年。副總統蕭美琴今天到台中家扶基金會，見證去年參與計畫青年的圓夢成果；她表示，自己曾經是駐美代表，了解年輕人想到海外圓夢，鼓勵大家積極探索世界，不要害怕失敗，她也失敗過很多次。

家扶基金會今天舉辦「才藝綻放、幸福相伴」活動，邀請蕭美琴與21名家扶孩子參與，在農曆年前一起迎春剪紙。家扶基金會指出，基金會長期在地培力，與青年百億海外圓夢計畫形成接力，孩子在家扶累積自信與能力，長大後把興趣與專長帶往更寬廣的世界。

蕭美琴致詞表示，今天活動賴清德總統本來想親自參加，但有其他公務，由自己代表；賴總統小時候有很多夢想，除了當醫生，還想要認識世界，但家中資源有限，直到唸研究所才有辦法出國，他希望讓孩子在年輕的階段就能接觸世界，才會推動百億青年圓夢基金。

蕭美琴說，世界上每天都發生很多事情，每件事都可能與我們產生連結，經濟上的、科技上的、文化上的，我們與國外青年交流時，也能從他們的視角看到不同的觀點；政府期待青年朋友在國際舞台發光發熱，代表台灣下一個世代的青年面對世界的氣魄。

蕭美琴指出，基金只是一個起點，讓大家探索世界、認識國際的第一步，人生很長，相信每一個願意跨出熟悉圈的青年朋友，都會有更多更新奇的經歷；人生也難免有失敗，她就失敗過很多次，但要把失敗當作歷練的機會，這些能力的累積，會成為未來在世界上站穩腳步的重要基礎。

蕭美琴補充，不只百億青年圓夢計畫，政府還有幾項新政策，比如文化部開放13到22歲的青年朋友領用1200點文化幣、運動部籌備500點運動幣等等，希望鼓勵青年朋友，除了學業之外，還有很多潛能可以發掘，文化、藝術、體育、運動，讓青年全方位接觸多元夢想與歷練。

現場有4名參加青年圓夢計畫的家扶中心學員分享心路歷程，來自宜蘭的陳廷去年到澳洲擔任國際行銷與教育招生，出身高雄的吳宥臻前往韓國參加舞蹈甄選，新北的陳依岑在日本挑戰精緻餐飲，同樣來自高雄的周庭妤則在日本觀摩了青年社會運動，4人都很珍惜這次海外學習的機會，勇敢踏出圓夢一步。 蕭美琴表示，百億青年圓夢計畫鼓勵年輕朋友走出熟悉圈，探索更寬廣的世界，不要害怕失敗。記者黃仲裕／攝影