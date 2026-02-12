說台語拜年 教育部「台灣台語輸入法」App下載能抽一萬元

教育部推出「台灣台語輸入法」APP，民眾可輸入關鍵字下載，並於過年期間使用台灣台語輸入法App互相拜年。並舉辦「用台灣台語拜年，部長阿公發紅包！」抽獎活動，下載App後完成指定體驗任務，就有機會抽中一萬元的商品禮券紅包。

教育部表示，不少民眾在使用台灣台語時，常面臨會說卻不知如何書寫的問題。教育部開發出支援iOS與Android雙平台的「台灣台語輸入法」App，同時導入語音辨識功能，民眾不需要背誦複雜的拼音規則，只要對著手機「說」，App就能迅速將語音轉化為準確的台灣台語漢字。

教育部指出，過年期間，無論是想祝長輩「身體健康食百二。」(Sin-thé kiān-khong tsia̍h pah-jī.)，還是祝福親朋好友新的一年「平安順序趁大錢」(Pîng-an sūn-sī thàn-tuā-tsînn.)，都可多加利用台灣台語輸入法App，並讓拜年訊息充滿台灣特色。

教育部也舉辦「用臺灣台語拜年，部長阿公發紅包！」抽獎活動，民眾只要至App Store或Google Play下載台灣台語輸入法App，使用App內的「語音輸入」或「台羅輸入」功能，傳送3句台語吉祥話向親朋好友拜年，若非拜年吉祥話，則不具抽獎資格。將畫面截圖或錄影，公開分享至個人臉書、Instagram或Threads，並加上標籤「#臺灣台語輸入法」。最後「台灣台語輸入法」App，在App的「設定」→「意見回饋」中，回傳真實姓名、手機號碼、發文的平台和分享文的連結，即完成報名。

活動獎項包含商品禮券頭獎1萬元（1名）、二獎2千元（5名）、三獎1千元（10名）及參加獎2百元（50名）。活動得獎名單預計4月2日公布至教育部全球資訊網首頁。