教程開放抵免畢業學分能解教師荒？ 各界看法不一

中小學近年面臨師資短缺，教育部近期修正《大學設立師資培育中心辦法》研議開放設有師資培育中心的大學，得自行採認、抵免學生學士或碩士主修畢業學分。對此，有校長認為樂觀其成，讓教師的量充足，才能讓教學品質更精進，也有校長提醒，現在教學環境不好、薪資福利也難留才，不見得能見效。

中小學校長協會理事長陳清義表示，政策方向在於減少學生修習重複性高的學分內容，若部分學分得以互相抵銷，可能可以提早畢業、即早投入教職市場，補充師資缺口。不過，他也直言，此舉恐怕難以產生顯著效果。

他說，現在年輕人不願意當老師，並不是因為考量多修了幾個學分，而是整體環境不友善。他指出，教師在正當管教範圍內仍可能遭投訴，家長動輒訴諸法律，使不少教師感到壓力沉重。與其減少學分，不如強化培養教育法規與親師溝通能力，讓教師具備更完整的專業支持。

他進一步分析，師資缺口多集中於大都會區，關鍵在生活成本與薪資條件。若整體薪資能提升，照顧到教師生活品質，吸引力才會提高。此外，教師權利義務界線也應更加明確，例如下班後批改作業、處理家長糾紛是否計入加班時數，寒暑假工作如何計算等，都需要制度化釐清，唯有改善整體教學環境，才能真正提升從教意願。

大安高工校長楊益強則對新制持較樂觀態度。他表示，若師培學分得以合併採計，能減輕學生負擔，對有意願取得教師資格者形成誘因。以往各自不承認，學生覺得多修一份；現在若能同時採計，應會有更多人願意嘗試拿到教師證。他認為，只要不影響原本專業學習品質，增加彈性本身就是鼓勵。而且源頭師培量足，才能進一步要求教學品質。

然而，楊益強也指出，社會氛圍同樣影響從教意願。過去教師社會地位較高，如今尊重程度下降，再加上繁文縟節與行政負擔增加，許多原屬家庭教育的責任也轉嫁到學校，最終堆疊到老師身上。這些都會相對削弱教職吸引力。

台灣家長教育聯盟理事長王醒之表示，教育部試圖透過放寬學分抵認來解決教師荒是「畫錯重點、抓錯藥」。他指出，缺師問題的核心除了教師的勞動條件外，更重要的是能否建立一個「友善的教育環境」，這需要親、師、生共同發展健康的溝通與協作關係，而非單靠制度上對師資培育的「鬆綁」就能解決。

王醒之說，家長雖支持師資多元化，但師資培育具有高度專業性。依據《師資培育法》規定，師培課程需按類科專業規畫，教育部放寬抵認，將造成師培課程「通識化」「零碎化」頗讓人憂心。

王醒之建議，除了因應少子化趨勢推動「降低班級人數」外，教育部應強化準老師因應複雜教學現場的能力，而非縮減專業訓練。若一味降低門檻，最終受害的將是孩子的受教權。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕表示，面對師資荒，解方不只在薪資或制度，而應重新思考師資培育模式。過去師培體系嚴謹，門檻高、管道有限，若能適度鬆綁規範，讓非師培體系學生在大學階段透過修習教育學程、實務課程等方式接觸教職，或許能吸引原本未規畫擔任教職的學生投入。

她也說，課程設計應強化班級經營、專業倫理與引導學習等實務能力，培養素養導向的教學能力。透過擴大培育管道、增加人才庫分母，應可緩解教師荒，也讓更多有意願的人走進教育現場。