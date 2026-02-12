家長團體批 教部畫錯重點 損害受教權

教育部修法擬開放設有師培中心的大學，得自行採認、抵免主修畢業學分。對此，台灣家長教育聯盟理事長王醒之表示，家長雖支持師資多元化，但師資培育具有高度專業性，其課程需按類科專業規畫，教育部放寬抵認，將造成師培課程通識化、零碎化，頗讓人憂心。若一味降低門檻，最終受害的將是孩子的受教權。

王醒之說，教育部試圖透過放寬學分抵認來解決教師荒是「畫錯重點、抓錯藥」。缺師問題的核心除了教師的勞動條件外，更重要的是建立友善的教育環境。建議除因應少子化趨勢推動降低班級人數外，教部應強化準老師因應複雜教學現場的能力，而非縮減專業訓練。

全國家長團體聯盟輔導理事長彭淑燕則認為，若能適度鬆綁規範，讓非師培體系學生在大學階段透過修習教育學程、實務課程等方式接觸教職，或許能吸引原本未規畫擔任教職的學生投入。

中小學校長協會理事長陳清義表示，政策方向在於減少學生修習重複性高的學分內容，若部分學分得以互相抵銷，可能可以提早畢業、即早投入教職市場，補充師資缺口。不過，他也直言，此舉恐怕難以產生顯著效果。

他說，現在年輕人不願意當老師，並不是因為考量多修了幾個學分，而是整體環境不友善，家長動輒訴諸法律，使不少教師感到壓力沉重。與其減少學分，不如強化培養教育法規與親師溝通能力，讓教師具備更完整的專業支持。

他分析，師資缺口多集中於大都會區，關鍵在生活成本與薪資條件，若整體薪資能提升，照顧到教師生活品質，吸引力才會提高。此外，教師權利義務界線也應更加明確，例如下班批改作業、處理家長糾紛是否計入加班時數，寒暑假工作如何計算等，都需制度化釐清。