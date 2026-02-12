韓國舞台劇 限時套票88折

聽新聞
曾獲韓國文化獎「音樂劇／舞台劇」大賞肯定、累積演出超過四千場紀錄的長銷舞台劇「Beautiful Life」，將於二月十二日起至三月十八日限時推出「新年四人套票八八折」活動。四月廿四日在台北城市舞台登場，韓國原班人馬將以最真摯的演技，帶領台灣觀眾跨越語言與距離，感受深刻情感與動人魅力。
「Beautiful Life」細膩勾勒夫妻從初見的怦然心跳，到白頭偕老的陪伴，讓人在笑聲與淚水交織之中，回憶起那個陪你走過歲月春夏秋冬的人。購票請上udn售票網（https://pse.is/8q26wc）；另有大宗團體、企業購票優惠，請於上班時間電洽02-26491689#1
