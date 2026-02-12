缺師嚴重 師培課程學分 擬放寬抵認

中小學師資荒嚴峻，教育部預告修正「大學設立師資培育中心辦法」，擬讓設有師資培育中心的大學，可自行增訂教育專業課程科目與學分數，折抵主修、輔修學士課程與學分，如抵認自由學分、通識學分等。但學界憂心，教育部此舉代表不再認為師培課程是嚴格的專業，無助於解決缺師的根本問題。

教育部表示，為確保教學人力穩定，放寬修習各師資類科教育學程專業課程科目、學分數，設有師資培育中心的大學得自行採認、抵免其學碩士主修、輔修畢業學分，例如可折抵跨領域學習學分課程、彈性課程或通識課，學分抵免事項應列入學則並報教育部備查。

此外，教育部也擬放寬各師資類科教程最低應修學分，國小師資類科從至少四十學分減為卅學分；幼兒園類科從四十八減為四十六學分；特殊教育則從四十二增為四十六學分。預計今年八月一日實施。

台師大教育系特聘教授林子斌說，目前學士學分略可分為專業學分，如科系專業必修、選修，以及一部分的自由學分，用以鼓勵學生跨系修課等。過去師培學分不能計入自由學分，但修法後能計入，大學也能將師培課程當作通識，鼓勵學生嘗試，也許接觸後會想當老師；真的沒興趣，就認列一般通識計。

實際上，過度採認抵免可能使學生逃避必要課程。林子斌質疑，「試想，衛福部會跟外界說醫師培育相關課程能採認為通識嗎？」制度放得愈鬆，代表主管機關認為專業領域度愈低，可見教育部不再認為師資培育是嚴格的專業。

林子斌說，採認抵免沒有解決真正的問題。過去師培生不介意多花一年修讀教程再花半年實習，在於老師待遇好，多投資一年半即有好工作，即便學分費收得高還是願意來，可見完全不是學分外加或內含的問題，而是未來的工作待遇已不如人。

台師大師培學院師資培育課程組組長葉怡芬則表示，以中等學校教程為例，至少需修讀廿六學分，過去教育部多認為廿六學分必須獨立於一二八畢業學分外，但實務上學生常碰到撞課、出國見習等問題，有時想準時畢業又只差一兩門課，無法修完就非常可惜。評估學分放寬認定對學生有鼓勵的作用，能嘗試的人會變多。